Asya borsaları, Japonya hariç yükseldi

Bugün açıklanan verilere göre hizmet sektörü PMI, Japonya'da 45,4, Çin'de ise 54,1 oldu. Verilerin ardından kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 azalışla 22.514,85 puandan kapandı. Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 artışla 3.377,56 puanda seyrediyor.

Güney Kore'de Kospi endeksi günü yüzde 1,4 değer kazancıyla 2.311,86 puandan tamamladı.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 artışla 37.778,42 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,4 kazançla 25.045,18 puan seviyelerinde seyrediyor.

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Borsa İstanbul’da günlük-haftalık yabancı payları 05/08/2020