Borsa İstanbul yükselişle kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,43 değer kazancıyla günü 1.091,80 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,64 puan artarken, toplam işlem hacmi 23 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

GÜNÜN ÖZETİ

BIST 100 endeksi, güne 8,13 puan ve yüzde 0,75 değer kazanarak 1.095,29 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.066,13, en yüksek 1.100,56 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,43 artışla 1.091,80 puandan tamamladı.Bankacılık endeksi yüzde 0,36 ve holding endeksi yüzde 0,79 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,31 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 6,81 ile spor oldu. Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,38, sanayi endeksi yüzde 0,64 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,27 ve teknoloji endeksi yüzde 1,91 değer kaybetti.

Gün içinde en yüksek 1.100, en düşük 1.066 puan arasında dalgalı bir seyir izleyen BIST endeksi, günü 1.091,80 puandan tamamladı.BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 6,73 puan ve yüzde 0,55 yükselişle 1.228,03 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 48'i prim yaptı, 47'si geriledi. Şişecam, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Garanti Bankası, Kardemir (D) ve Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Analistler, BIST 100 endeksinde üst üste 4 işlem günü süren düşüşün ardından bugünkü satışların, önemli destek konumundaki 1.065 seviyelerinde karşılandığını ifade etti.

Yarın İngiltere Merkez Bankası'nın kararları ve ABD'de haftalık işsizlik başvuruları verisinin takip edileceğini bildiren analistler, ABD'de görüşmeleri devam eden teşvik paketi ve yeni tip koronavirüs salgınına yönelik haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 4,64 puan artarak 1.091,80 puandan kapandı.

ALTININ ONSU 2.046,20 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 2.046,20 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 4,20 artışla 462 bin 500 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,9823 lira, satışta 7,0103 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,9285 lira, satışta 6,9563 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 11,60'tan, bileşik getirisi de yüzde 11,94'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1895, sterlin/dolar paritesi 1,3148, dolar/yen paritesi de 105,47 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 3,49 artışla 45,98 dolardan işlem görüyor.

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