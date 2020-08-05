Son dakika haberi: Altın fiyatları ile Beyrut Patlaması arasındaki bağlantı ne? Uzman isimden flaş altın yorumu A Para'da geldi!

"PSİKOLOJİK SAVAŞIN KAZANANI İSVİÇRE OLDU"

Uzman isim Memiş, "2000 dolar seviyesinin yani psikolojik direncin yukarı yönlü kırılmasından dolayı büyük bir ihtimalle psikolojik para savaşları dediğimiz İsviçre ile ABD arasındaki özellikle elinde rezervlerini kaptırmak istemeyen İsviçre ile doların aşırı değer kaybetmesi ve seçim sürecine giden Trump arasında psikolojik savaşın kazananı İsviçre oldu. Çünkü altın fiyatları psikolojik direnç 2000 dolar seviyesi yukarı yönlü kırıldı" yorumunu yaptı.