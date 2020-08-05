Haberler Haberler Haberleri Son dakika haberi: Altın fiyatları ile Beyrut Patlaması arasındaki bağlantı ne? Uzman isimden flaş altın yorumu A Para'da geldi!

haberi: ile arasındaki bağlantı ne? Uzman isimden flaş 'da geldi!

haberi... , özellikle normalleşme süreciyle beraber dünyada artan koronavirüs vaka sayılarıyla tarihi zirvelerini yenilerken dün piyasa kapanışına yakın hızlı bir yükseliş trendi içerisine girerek 2000 doları, ise 460 lirayı gördü. Yatırımcılar altın konusunda araştırmalarını sıklaştırırken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı , 'da altın fiyatları hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Memiş, altında artık bir miktar geri çekilme beklerken Beyrut'taki patlamanın etkisiyle altının psikolojik dirençleri yukarı yönlü kırdığını ifade ederek, "ABD ile İsviçre arasındaki psikolojik savaşın kazananı İsviçre oldu" dedi.

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 5.8.2020 15:24 Son Güncelleme: 5.8.2020 15:29 ABONE OL
SON DAKİKA! Altın fiyatları ile Beyrut Patlaması arasındaki bağlantı ne? Uzman isimden A Para'da flaş altın yorumu!

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı "Altın ne oldu da bu kadar hızlı bir hareket içerisinde?" sorusunu 'da yanıtlarken, dikkat çeken ifadeler kullandı.

SON DAKİKA! Altın fiyatları ile Beyrut Patlaması arasındaki bağlantı ne? Uzman isimden A Para'da flaş altın yorumu!

BEYRUT PATLAMASI SONRASI ALTIN FİYATLARI PSİKOLOJİK DİRENCİ KIRDI

Bu hafta ETF girişlerinde bir yoğunluk olduğunu ancak dün bir sakinlik olduğunu ifade eden Memiş, "Özellikle bu Lübnan sonrası hızlıca psikolojik direnç seviyelerini yukarı yönlü kırdı" dedi.

SON DAKİKA! Altın fiyatları ile Beyrut Patlaması arasındaki bağlantı ne? Uzman isimden A Para'da flaş altın yorumu!

Altının 10 yıldır zirvede olduğunu ve bu yılda 11. yılına girdiğini ifade eden Memiş, "Altın bu yıl da yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam ediyor" dedi.

SON DAKİKA! Altın fiyatları ile Beyrut Patlaması arasındaki bağlantı ne? Uzman isimden A Para'da flaş altın yorumu!

ETF girişlerinin nedenini düşük faizler, bol likidite, koronavirüs ile ilgili ikinci dalga beklentisine bağlayan uzman isim, "Öyle bir girişler var ki Almanya'daki özellikle altın rezervlerinin kat kat fazlasına girişlerin olduğunu görüyoruz" dedi.

SON DAKİKA! Altın fiyatları ile Beyrut Patlaması arasındaki bağlantı ne? Uzman isimden A Para'da flaş altın yorumu!

"PSİKOLOJİK SAVAŞIN KAZANANI İSVİÇRE OLDU"

Uzman isim Memiş, "2000 dolar seviyesinin yani psikolojik direncin yukarı yönlü kırılmasından dolayı büyük bir ihtimalle psikolojik para savaşları dediğimiz İsviçre ile ABD arasındaki özellikle elinde rezervlerini kaptırmak istemeyen İsviçre ile doların aşırı değer kaybetmesi ve seçim sürecine giden Trump arasında psikolojik savaşın kazananı İsviçre oldu. Çünkü psikolojik direnç 2000 dolar seviyesi yukarı yönlü kırıldı" yorumunu yaptı.

SON DAKİKA! Altın fiyatları ile Beyrut Patlaması arasındaki bağlantı ne? Uzman isimden A Para'da flaş altın yorumu!

"DOLARIN İTİBARI ZAYIFLIYOR"

"Bundan sonraki etaplarda altın fiyatlarında 2080,2100 ve 2300 dolar seviyelerini gündeme getirmeye devam ediyorlar" diyen Memiş, bu durumun doların itibarını biraz daha zayıflatan etmenler olduğunun altını çizdi.

SON DAKİKA! Altın fiyatları ile Beyrut Patlaması arasındaki bağlantı ne? Uzman isimden A Para'da flaş altın yorumu!

Memiş, "Dün akşam saatlerinden bugüne kadar yaşanan hızlı agresif yükselişlerin nedenini dün akşam ki Lübnan 'na bağlayabiliriz" açıklamasını yaptı.

SON DAKİKA! Altın fiyatları ile Beyrut Patlaması arasındaki bağlantı ne? Uzman isimden A Para'da flaş altın yorumu!

İşte Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in A Para'daki dikkat çeken o açıklamaları:

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş açıkladı: Altın fiyatları neden yükseldi?

SON DAKİKA! Altın fiyatları ile Beyrut Patlaması arasındaki bağlantı ne? Uzman isimden A Para'da flaş altın yorumu!

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Son dakika haberi: Altın fiyatları ile Beyrut Patlaması arasındaki bağlantı ne? Uzman isimden flaş altın yorumu A Para'da geldi!
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