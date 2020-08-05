Toparlanma güçleniyor: ‘Enflasyon geriledi! İhracatta 2020 rekoru geldi’

İHRACATTA 2020 REKORU



Dün açıklanan bir diğer veri de ihracat cephesinden geldi. Temmuz ayı ihracatı, bir önceki aya göre yüzde 11.5 artarak 15 milyar 12 milyon dolara çıktı. Bu yılın en yüksek ihracat rakamına imza atılırken, ihracatın ithalatı karşılama oranı da bu yılın zirvesine ulaştı. Ayrıca, tarihin en yüksek ikinci temmuz ayı ihracat rakamına imza atıldı. Mart ayında 13.4 milyar dolar olan ihracat, nisanda 8.9 milyar dolara inmişti. Aylık ihracatta 3 aylık artış yüzde 67 oldu. Öte yandan dış ticaret açığı da temmuzda, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16.78 azalarak 2 milyar 744 milyon dolara geriledi.