Asya borsaları, Japonya ve Hong Kong hariç yükseldi

Asya borsalarında, Japonya ve Hong Kong hariç alış ağırlıklı bir seyir izlendi. Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,43 azalışla 22.418,15 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 1,33 artışla 2.342,54 puandan kapandı.

Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,03 kazançla 38.049,96 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,12 değer kazancıyla 38.086,93 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,10 kayıpla 24.827,55 puanda seyrediyor.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak haftalık işsizlik başvuruları verisinin takip edileceğini aktararak, açıklanan şirket bilançoları nedeniyle hisse ve sektör bazlı hareketlerin devam edeceğini söyledi.

Bu arada, İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0,1'de sabit tuttu, tahvil alım programını da değiştirmedi.

Borsa İstanbul’da günlük-haftalık yabancı payları 06/08/2020

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