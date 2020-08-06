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Dallas Başkanı Kaplan'dan yardım çağrısı

Dallas Başkanı , koronavirüs vakalarının yeniden  artmasının ekonomik toparlanması sessizleştirdiğini ve Kongre'nin artan ödeneğini sağlamaya ve eyalet ve yönetimlere yardımı sürdürmesi gerektiğini söyledi.

Giriş Tarihi: 6.8.2020 09:38 ABONE OL
Dallas Fed Başkanı Kaplan'dan yardım çağrısı

Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan, koronavirüs vakalarının yeniden artmasının ekonomik toparlanması sessizleştirdiğini ve Kongre'nin artan işsizlik ödeneğini sağlamaya ve eyalet ve yönetimlere yardımı sürdürmesi gerektiğini söyledi.

CNN'e konuşan Kaplan yardımın ne kadar olacağı konusunda yorum yapmazken, ancak yaygın maske kullanımı ile birlikte desteğin, ekonominin toparlanmasına yardım için kritik olduğunu vurguladı.

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Dallas Fed Başkanı Kaplan'dan yardım çağrısı
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