Dolar kuru ne kadar oldu? İşte dolardaki son durum...

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,1 değer kazancıyla 7,0474'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugüne de artışla başlamasının ardından saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 7,0740 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,8 artışla 8,4560'tan, sterlin/TL yüzde 0,7 değer kazancıyla 9,3150'den satılıyor.

Dolar endeksi, 92,5 seviyesine gerilerken, avro/dolar paritesi ise analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 1,19 seviyesinin hemen üzerinde bulunuyor.

Analistler, ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hayata geçirilmesi planlanan ve görüşmeleri devam eden 1 trilyon dolarlık yeni teşvik paketi ile salgının tedavisine yönelik haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) beklentiler doğrultusunda faizlerde ve varık alım programında değişiklik yapmadığını ifade eden analistler, öğleden sonra BoE Başkanı Andrew Bailey'nin gerçekleştireceği basın toplantısı ve ABD'nin haftalık işsizlik başvuruları verisinin takip edileceğini bildirdi.

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