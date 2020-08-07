Haberler Haberler Haberleri SON DAKİKA! Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? İşte 5 uzmandan dikkat çeken altın yorumu!

! düşecek mi yükselecek mi? İşte 5 uzmandan dikkat çeken !

haberi... 2018 yılının son aylarında başlayan yükseliş trendini Covid-19 pandemi süreciyle beraber, düşük faiz politikaları ve teşvik politikalarıyla artan bol likiditenin güvenli limanlara kaymasıyla güçlendirdi. 2075 doları görerek tarihi zirvesini yaparken, buradan gelen destekle 488 lirayı test ederek kendi tarihi zirvesini yeniledi. Türk halkı en sevdiği yatırım olan altın konusunda "", "", "" gibi sorularına yanıt ararken, A Para'da uzmanlar altın fiyatları hakkında yatırımcılar için kritik önemli açıklamalar yaptı.

Giriş Tarihi: 7.8.2020 13:49 Son Güncelleme: 7.8.2020 14:16 ABONE OL
SON DAKİKA! Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? İşte 5 uzmandan dikkat çeken altın yorumu!

1 Ocak 2020 tarihinde 1510 dolar civarında dalgalanan fiyatı 2075 doları test ederek tarihi zirvesini gördü. Yıl başından bu yana kazanç yaklaşık %37 oldu. Yıl başında fiyatı ise 290 liraydı. Gram altın 488 lirayı görerek kendi zirvesini yenilerken, yıl başından bu yana getirisi yaklaşık %68 oldu.

Güvenli liman etiketiyle yükselen , yatırımcılar tarafından merak derecesini artırdı. Bu durum altın fiyatlarını en çok aranan konular arasına soktu.

SON DAKİKA! Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? İşte 5 uzmandan dikkat çeken altın yorumu!

hakkında uzmanlar A Para'da dikkat çeken açıklamalar yaparak, yatırımcıların sıklıkla araştırdığı kritik yaptılar.

SON DAKİKA! Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? İşte 5 uzmandan dikkat çeken altın yorumu!

"ALTIN FİYATLARINDA BİR DÜZELTME BEKLENEBİLİR"

Emtia Piyasaları Uzmanı, Zafer Ergezen altın fiyatlarını A Para'da değerlendirdi. Ergezen, altın fiyatlarında bir düzeltme beklenebileceğini ifade ederek, "Kar satışları alımlarla karşılaşıyor. Fiziki altından ziyade vadeli tarafta alıcılar görüyoruz" dedi.

Ergezen: Altın fiyatlarında bir düzeltme beklenebilir

SON DAKİKA! Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? İşte 5 uzmandan dikkat çeken altın yorumu!

"ALTIN PİYASALARA ALTERNATİF OLACAK"

Ekonomist Belgin Maviş, piyasaların gündemini A Para'da değerlendirdi. Maviş, net bir şekilde aşı ve tedaviye ilişkin haberlerin ortaya konulmasına kadar altının piyasalara alternatif olacağını ifade ederek, "Hisse senedi ve bunun karşısında altın olarak biz Ağustos ve Eylül ayını tamamlayacağız gibi görünüyor" dedi.

Maviş: Altın piyasalara alternatif olacak

SON DAKİKA! Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? İşte 5 uzmandan dikkat çeken altın yorumu!

"ALTIN FİYATLARI DÜZELTMEYE İHTİYAÇ DUYUYOR"

Alnus Yatırım Pazarlama Müdürü Soner Kuru, altın fiyatlarındaki seyri A Para'da değerlendirdi. Kuru, son iki haftadır altındaki yükselişin spekülatif atak olarak değerlendirerek, "1900'lerin üzerinde oluşan bir fiyatlama bana göre bir düzeltmeye ihtiyaç duyuyor" dedi.

Kuru: Altın fiyatları düzeltmeye ihtiyaç duyuyor

SON DAKİKA! Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? İşte 5 uzmandan dikkat çeken altın yorumu!

"UZUN VADEDE ALTINDA YUKARI YÖNLÜ MOMENTUM KORUNUYOR"

Işık FX Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Yusuf Kavak hakkında A Para'da değerlendirmelerde bulundu. Kavak, altın fiyatlarında işler kötüye giderse bir miktar düzeltme gelebileceğini ifade ederek, "Uzun vadede altında yukarı yönlü momentum korunuyor" dedi.

Zirvelerin ardından altına kar satışı gelir mi?

SON DAKİKA! Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? İşte 5 uzmandan dikkat çeken altın yorumu!

"ABD İLE İSVİÇRE ARASINDAKİ PSİKOLOJİK SAVAŞIN KAZANANI İSVİÇRE OLDU"

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Para'da hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Memiş, altın fiyatlarında bir miktar geri çekilme beklerken Beyrut'taki patlamanın etkisiyle altının psikolojik dirençleri kırdığını ifade ederek, "ABD ile İsviçre arasındaki psikolojik savaşın kazananı İsviçre oldu" dedi.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş açıkladı: Altın fiyatları neden yükseldi?

SON DAKİKA! Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? İşte 5 uzmandan dikkat çeken altın yorumu!

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SON DAKİKA! Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? İşte 5 uzmandan dikkat çeken altın yorumu!
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