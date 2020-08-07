SON DAKİKA! Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? İşte 5 uzmandan dikkat çeken altın yorumu!

1 Ocak 2020 tarihinde 1510 dolar civarında dalgalanan ons altın fiyatı 2075 doları test ederek tarihi zirvesini gördü. Yıl başından bu yana kazanç yaklaşık %37 oldu. Yıl başında gram altın fiyatı ise 290 liraydı. Gram altın 488 lirayı görerek kendi zirvesini yenilerken, yıl başından bu yana getirisi yaklaşık %68 oldu.

Güvenli liman etiketiyle yükselen altın fiyatları, yatırımcılar tarafından merak derecesini artırdı. Bu durum altın fiyatlarını en çok aranan konular arasına soktu.