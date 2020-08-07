SON DAKİKA! Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? İşte 5 uzmandan dikkat çeken altın yorumu!

1 Ocak 2020 tarihinde 1510 dolar civarında dalgalanan ons altın fiyatı 2075 doları test ederek tarihi zirvesini gördü. Yıl başından bu yana kazanç yaklaşık %37 oldu. Yıl başında gram altın fiyatı ise 290 liraydı. Gram altın 488 lirayı görerek kendi zirvesini yenilerken, yıl başından bu yana getirisi yaklaşık %68 oldu.
Güvenli liman etiketiyle yükselen altın fiyatları, yatırımcılar tarafından merak derecesini artırdı. Bu durum altın fiyatlarını en çok aranan konular arasına soktu.
Altın fiyatları hakkında uzmanlar A Para'da dikkat çeken açıklamalar yaparak, yatırımcıların sıklıkla araştırdığı kritik altın yorumu yaptılar.
"ALTIN FİYATLARINDA BİR DÜZELTME BEKLENEBİLİR"
Emtia Piyasaları Uzmanı, Zafer Ergezen altın fiyatlarını A Para'da değerlendirdi. Ergezen, altın fiyatlarında bir düzeltme beklenebileceğini ifade ederek, "Kar satışları alımlarla karşılaşıyor. Fiziki altından ziyade vadeli tarafta alıcılar görüyoruz" dedi.
Ergezen: Altın fiyatlarında bir düzeltme beklenebilir
"ALTIN PİYASALARA ALTERNATİF OLACAK"
Ekonomist Belgin Maviş, piyasaların gündemini A Para'da değerlendirdi. Maviş, net bir şekilde aşı ve tedaviye ilişkin haberlerin ortaya konulmasına kadar altının piyasalara alternatif olacağını ifade ederek, "Hisse senedi ve bunun karşısında altın olarak biz Ağustos ve Eylül ayını tamamlayacağız gibi görünüyor" dedi.
Maviş: Altın piyasalara alternatif olacak
"ALTIN FİYATLARI DÜZELTMEYE İHTİYAÇ DUYUYOR"
Alnus Yatırım Pazarlama Müdürü Soner Kuru, altın fiyatlarındaki seyri A Para'da değerlendirdi. Kuru, son iki haftadır altındaki yükselişin spekülatif atak olarak değerlendirerek, "1900'lerin üzerinde oluşan bir fiyatlama bana göre bir düzeltmeye ihtiyaç duyuyor" dedi.
Kuru: Altın fiyatları düzeltmeye ihtiyaç duyuyor
"UZUN VADEDE ALTINDA YUKARI YÖNLÜ MOMENTUM KORUNUYOR"
Işık FX Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Yusuf Kavak altın fiyatları hakkında A Para'da değerlendirmelerde bulundu. Kavak, altın fiyatlarında işler kötüye giderse bir miktar düzeltme gelebileceğini ifade ederek, "Uzun vadede altında yukarı yönlü momentum korunuyor" dedi.
Zirvelerin ardından altına kar satışı gelir mi?
"ABD İLE İSVİÇRE ARASINDAKİ PSİKOLOJİK SAVAŞIN KAZANANI İSVİÇRE OLDU"
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Para'da altın fiyatları hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Memiş, altın fiyatlarında bir miktar geri çekilme beklerken Beyrut'taki patlamanın etkisiyle altının psikolojik dirençleri kırdığını ifade ederek, "ABD ile İsviçre arasındaki psikolojik savaşın kazananı İsviçre oldu" dedi.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş açıkladı: Altın fiyatları neden yükseldi?