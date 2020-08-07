Türkiye’nin ekonomi başarıları rahatsız etti: Piyasalar üzerinden yapılan manipülasyon gözler önüne serildi!

"TÜRKİYE HİKAYESİNİ KORUYOR"

Virüste ikinci dalga ihtimallerinin azaldıkça ve gelişen para birimlerine doğru ucuzluğu satın alacak para efektleri geliştikçe senaryonun farklılaşacağını bildiren Paksoy, "Burada omurga değer hikayeyi korumak. O hikaye de de önemli olan üretim gücü. Son gelen veriler bizim ihracat ve diğer makro tarafında da önemli bir gelişimi gösteriyor. Atılan adımların karşılık gördüğünü yani hikayenin korunduğunu gösteriyor" dedi.

"DOLAR/TL TARAFINDA FİYATLAMALAR NORMALE DÖNECEK"

Serbest piyasa koşulları içinde dolar kurunun kendi dengesini bulacağını ifade eden Paksoy, "Bir dönem TL likiditesi üzerinden adımlar atılacak. Bunlar proaktif yönetim içerisinde olması gereken adımlar. O adımların da etkisini görüyoruz. Global ölçekte gelişmeler virüs etkisinden arındıkça kademeli bir biçimde Dolar/TL tarafında fiyatlamalar normale dönecek" dedi.

Spot altının ise çok hızlı yükseldiğini ve ara ara düzeltmelerin gelebileceğini bildiren Paksoy, "Gram altın için 500'ün üzerinde köpük fiyatlamalar kısa vade için. Bana gram altın 450-500 bandında bir dönem geçirecek gibi geliyor" dedi.

İşte Stratejist Cüneyt Paksoy'un A Haber'deki o açıklamaları:

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