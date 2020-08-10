A Para'da dikkat çeken Borsa İstanbul yorumu: Yön tekrar yukarı olacak!

"BORSA İSTANBUL'DA GAP'LER KAPANDI BİR NOKTADAN SONRA YÖN YUKARI OLACAK"

Borsa İstanbul'da 1000-1050 bandında GAP'lerin kapandığını ifade eden Paksoy, "Finansal ve fiyat istikrarı yolunda adımlar yerini buldukça dolar bazlı da ucuzlayan borsanın ki hangi noktadan bakarsanız bakın, Borsa İstanbul'un bir noktadan sonra tekrar yukarı yönlü hareketlerinin potansiyel olacağını düşünüyorum" dedi.