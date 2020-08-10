A Para'da dikkat çeken Borsa İstanbul yorumu: Yön tekrar yukarı olacak!

Stratejist Cüneyt Paksoy, A Para'da Borsa İstanbul'un seyrini değerlendirken, yatırımcılar için kritik yorumlarda bulundu. Uzman isim, Borsa İstanbul'da genel hikayeyi ele alarak alım satım için önem arz eden seviyeleri bildirdi.
"BORSA İSTANBUL'DA GAP'LER KAPANDI BİR NOKTADAN SONRA YÖN YUKARI OLACAK"
Borsa İstanbul'da 1000-1050 bandında GAP'lerin kapandığını ifade eden Paksoy, "Finansal ve fiyat istikrarı yolunda adımlar yerini buldukça dolar bazlı da ucuzlayan borsanın ki hangi noktadan bakarsanız bakın, Borsa İstanbul'un bir noktadan sonra tekrar yukarı yönlü hareketlerinin potansiyel olacağını düşünüyorum" dedi.
"NORMALLEŞME OLDUKÇA BORSA İSTANBUL'DA YUKARI YÖNLÜ TEPKİLER GELECEK"
Gelişen ülke borsalarında genel anlamda bir baskı olduğunu bildiren Paksoy, "Gelişen ülke borsalarında normalleşme oldukça Borsa İstanbul'da yukarı yönlü tepkiler gelecek" dedi.
"EN KRİTİK NOKTA 1200 PUAN BÖLGESİ"
Tepkilerin anlam kazanması için 1120-1150 bandının yukarı yönlü kırılmasının önemli olduğunu belirten Paksoy, "Yükseliş hareketinin sınanacağı en kritik nokta 1200 puan bölgesi olacak. 2-3 defa test ettik. Buranın üzerinde kalıcılık tekrar yukarı yönlü hareketinin devamı arayışı bize getirebilir" dedi.
"TEPKİLERİN ANLAM KAZANACAĞI SEVİYELER 1150-1185-1200 SEVİYELERİ OLACAK"
Alıcılar satıcıların üzerinde denge kurmaya başlamasıyla yukarı yönlü tepkilerin anlam kazanacağını açıklayan uzman isim, "Tepkilerin anlam kazanacağı seviyeler 1150-1185-1200 seviyeleri olacak" dedi.
İşte Paksoy'un A Para'daki yatırımcılar için kritik borsa yorumları:
Stratejist Paksoy: Borsa İstanbul'da yön tekrar yukarı olacak