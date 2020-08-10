Altın fiyatları SON DAKİKA: Altın yükselecek mi düşecek mi? Flaş altın yorumu: Trump kaybederse altın fiyatları...

Altın fiyatları 2016 yılında yaptığı dibin ardından yönünü tekrar yukarı çevirdi. ABD Başkanı Trump'ın göreve gelmesiyle ABD'nin özellikle Çin ile ilgili politikasının sertleştiğini ifade eden ekonomistler, bu politikanın küresel piyasalarda risk iştahını baskılayan önemli bir etmen olarak ifade ederek bu durumun riskten kaçan yatırımcıyı altına ittiğini belirtti.
Özellikle 2018 yılının son aylarında başlayan yükseliş trendini Covid-19 pandemi sürecinde tüm dünyada uygulanan düşük faiz bol likidite ve teşvik paketleriyle güçlendiren ons altın fiyatları Temmuz 2020'de 2075 doları görerek tarihi zirvesini yeniledi. Gram altın ise ons altın tarafından gelen destekle 488 lirayı görerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Altında bu hızlı yükselişin ardından uzmanlar, "Altın düşecek mi", "Altın yükselecek mi" sorularını masaya yatırdı.
GRAM ALTINDA YÖNÜ SON DÖNEMDE ONS ALTIN BELİRLİYOR
Dünyada ons tarafında altın fiyatları hareketleri son zamanda yurt içinde gram altın tarafına etki etmesi, Türk halkını uzmanlardan altın yorumlarını dikkatle takip etmeye sevk etti.
NOT: GRAFİKTE HER MUM BİR AYI GÖSTERMEKTEDİR
A Para'da yayına katılan Stratejist Yeliz Karabulut altın fiyatları hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı.
ALTIN FİYATLARI HANGİ GELİŞMELERDEN ETKİLENİYOR?
Altında daha çok temel hikayeye bakılması gerektiğinin altını çizen Karabulut, "Yani geleceğe yönelik beklentilere baktığımız zaman ki bu her zaman öncül olarak fiyatlanır. Birincisi ABD seçimi ne olacak, ikincisi bu teşvik paketleri devam edecek mi etmeyecek mi konusu" dedi.
"EKONOMİLERİN KAPANMASI BEKLENMİYOR"
Ekonomilerin kapanmasının çok fazla beklenilmemesi gerektiğini bildiren uzman isim, "Özellikle alışmayla birlikte belki başka önlemlerle ekonomilerdeki çarklar döndürülecektir. Mayıs ayında başlayan durumun devam ettirilebilir diye düşünüyorum" dedi.
"BIDEN'IN ÖN PLANA ÇIKMASI ALTINA SATIŞ BASKISI GETİREBİLİR"
"ABD Başkanı Trump'ın iş başına geldiğinden bu yana Çin ile olan çekişmeleri, birinci faz ikinci faz tartışmaları, ABD-Çin arasındaki son zamanlardaki gelişmeler her zaman altının lehine gelişti" diyen Karabulut, özellikle Biden'ın ön plana çıkması yani daha rasyonel bir yapının yönetimi olması halinde ABD-Çin arasındaki durumun daha alt perdeden devam ettirilmesi beklentisiyle beraber altın fiyatlarında ciddi bir satış baskısına neden olabileceğini vurguladı.
ALTIN FİYATLARINI YUKARI TAŞIYACAK ETKENLER NELER?
Özellikle altın fiyatlarını yukarıya taşıyabilecek etkenlerin ise, büyük şirketler bazında risklerin öne çıkması olarak ifade eden Karabulut, "Hala havayolu şirketlerinde sorunların olduğunu görüyoruz. Yine petrol şirketlerinde bazılarında haberin akışı geliyor. Özellikle ABD'de. Güney Amerika'da ciddi anlamda olumsuz haber akışı var. Yani şirketler bazındaki hareketlerin bir küresel satış dalgasına neden olabilir mi diye bunları kafamızda soru işareti olarak tutuyoruz" dedi.
"TRUMP'IN KAYBEDECEK BEKLENTİSİ OLUŞURSA ALTIN FİYATLARI DÜŞER"
Altın fiyatları konusunda özellikle politik riskin altını çizen Karabulut, "Benim gördüğüm kadarıyla özellikle Trump yönetiminin kaybedeceği beklentisiyle büyük bir riskin ön plandan çıkması halinde altın fiyatları satış dalgasıyla karşılaşabilir diye düşünüyorum" açıklamasını yaptı.
İşte Karabulut'un A Para'da altın fiyatları hakkında gündem yaratacak o açıklamaları:
Altın fiyatları düşecek mi? Karabulut: Trump'ın kaybetme beklentisi oluşursa altına satış dalgası gelir!