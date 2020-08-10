Altın fiyatları SON DAKİKA: Altın yükselecek mi düşecek mi? Flaş altın yorumu: Trump kaybederse altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARINI YUKARI TAŞIYACAK ETKENLER NELER?

Özellikle altın fiyatlarını yukarıya taşıyabilecek etkenlerin ise, büyük şirketler bazında risklerin öne çıkması olarak ifade eden Karabulut, "Hala havayolu şirketlerinde sorunların olduğunu görüyoruz. Yine petrol şirketlerinde bazılarında haberin akışı geliyor. Özellikle ABD'de. Güney Amerika'da ciddi anlamda olumsuz haber akışı var. Yani şirketler bazındaki hareketlerin bir küresel satış dalgasına neden olabilir mi diye bunları kafamızda soru işareti olarak tutuyoruz" dedi.