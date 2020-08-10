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Chicago Başkanı Evans: Yeni bir koronavirüs yardım paketi inanılmaz derecede önemli

Chicago Başkanı Charles Evans, yeni koronavirüsün yayılmaya devam  ettiği ortamda işçilerin güvenli şekilde evlerinde kalmalarının sağlanması için yeni bir destek paketinin uygulamaya konması gerektiğini söyledi.

Giriş Tarihi: 10.8.2020 11:25 Son Güncelleme: 10.8.2020 11:32 ABONE OL
Chicago Fed Başkanı Evans: Yeni bir koronavirüs yardım paketi inanılmaz derecede önemli

Chicago Fed Başkanı Charles Evans, yeni koronavirüsün yayılmaya devam ettiği ortamda işçilerin güvenli şekilde evlerinde kalmalarının sağlanması için yeni bir destek paketinin uygulamaya konması gerektiğini söyledi.

Küçük işletmeleri ve toplumun kırılgan kesimlerini, virüs kontrol altına alınana kadar kiralarını ödeyebilecek ve gıda alabilecek durumda tutacak tedbirler ile korumanın ABD Kongresi üyelerinin görevi olduğunu ifade eden Evans, "Kamuoyu güveninin gerçekten önemli olduğunu ve yeni bir destek paketinin gerçekten inanılmaz şekilde önemli olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Evans'ın açıklamaları Kongre'de Cumhuriyetçi ve Demokratlar arasında haftalardır devam eden ikinci yardım paketi müzakerelerinde bir anlaşmaya varılamamasının ardından geldi. Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosu ve ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin dün yaptıkları açıklamada Covid-19 yardım görüşmelerine yeniden başlamaya açık olduklarını ifade etmişlerdi.

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Chicago Fed Başkanı Evans: Yeni bir koronavirüs yardım paketi inanılmaz derecede önemli
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