JP Morgan: Küçük ve orta ölçekli hisselerden para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı

JP Morgan, her 5 küçük ve orta ölçekli hisseden birinin koronavirüs krizi öncesine göre hala yüzde 30 daha düşük değerdn işlem gördüklerine işaret ederek, "bu hisselerde para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı" değerlendirmesini yaptı.

JPMorgan'ın Küçük ve Orta Ölçekli Hisse Stratejileri Global Başkanı Eduardo Lecubarri yaptığı değerlendirmede, küçük ve orta öçekli hisseler ekimi olarak Covid öncesine göre yüzde 30'dan daha fazla değer kaybetmiş, sağlam bilançolu, faaliyetleri yapısal şekilde zarar görmemiş şirketlere odaklandıklarını ifade etti.

Borsa İstanbul’da günlük-haftalık yabancı payları 10/08/2020

Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 10/08/2020