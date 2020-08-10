Haberler Haberler Haberleri JP Morgan: Küçük ve orta ölçekli hisselerden para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı

: Küçük ve orta ölçekli hisselerden para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı

, her 5 küçük ve orta ölçekli hisseden birinin koronavirüs  krizi öncesine göre hala yüzde 30 daha düşük değerdn işlem gördüklerine  işaret ederek, "bu hisselerde para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı" değerlendirmesini yaptı.

Giriş Tarihi: 10.8.2020 14:49 ABONE OL
JP Morgan: Küçük ve orta ölçekli hisselerden para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı

JP Morgan, her 5 küçük ve orta ölçekli hisseden birinin koronavirüs krizi öncesine göre hala yüzde 30 daha düşük değerdn işlem gördüklerine işaret ederek, "bu hisselerde para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı" değerlendirmesini yaptı.

JPMorgan'ın Küçük ve Orta Ölçekli Hisse Stratejileri Global Başkanı Eduardo Lecubarri yaptığı değerlendirmede, küçük ve orta öçekli hisseler ekimi olarak Covid öncesine göre yüzde 30'dan daha fazla değer kaybetmiş, sağlam bilançolu, faaliyetleri yapısal şekilde zarar görmemiş şirketlere odaklandıklarını ifade etti.

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JP Morgan: Küçük ve orta ölçekli hisselerden para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı
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