Avrupa borsaları veri ve aşı iyimserliğiyle artıda açıldı

Birleşik Krallık Ulusal İstatistik Bürosu'nun verilerine göre, pandemi sürecinde ülke genelinde, toplam istihdamın yüzde 2.5'ine karşılık gelen 730 bin işgücü kaybı yaşandı.



Piyasalardaki iyimserliği, ABD Başkanı Donald Trump'ın, aşı gelişmelerine ilişkin çok sayıda çalışmanın hız kazandığını ve "belki de zaten bir aşı"ya sahip durumda olabileceklerine ilişkin açıklamaları da destekledi.



Bu gelişmelerle;



Almanya'da DAX Endeksi, yüzde 3.54 yükselen Bayerische Motoren Werke (BMW) hisselerinin desteğinde yüzde 0.95 artıda açıldı.

Birleşik Krallık'ta FTSE 100 Endeksi de, yüzde 4.12 yükselen International Consolidated Airlines Group hisselerinin etkisinde yüzde 0.73 yüksek açıldı.

Fransa'da CAC 40 Endeksi ise, Renault hisselerinin yüzde 3.16 yükselmesinin etkisiyle yeni güne yüzde 0.96 artışla başladı.

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