Merkez Bankası fonlama maliyetini artırıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kurda yaşanan hareketliliğin ardından ilave likidite imkanlarını kademeli olarak azaltılacağını belirtmişti.

Sonrasında ise piyasa yapıcı bankalara açık piyasa işlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkan limitlerini yarıya düşüren banka, bugün, 12 ağustos itibarıyla sıfırladığını bildirdi.

TCMB, Pazartesi günü bir hafta vadeli repo ihalesi açmayarak ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini (AOFM) artırmak adına yapmış olduğu adımlara bir yenisini ekledi. Böylece fonlama faizi ilk kez Pazartesi günü yüzde 8.25 seviyesindeki politika faizinin üzerine çıktı.

Dolar/TL kuru, bir aylık suskunluk döneminin ardından Temmuz sonunda dar bandını kırdı ve Kurban Bayramı sonrasında hareketlenerek 7 seviyesini aştı.

Kur, geçen haftaki rekorların ardından 7.30 seviyesinin üzerinde seyretmeyi sürdürüyor. TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) 20 Ağustos'ta toplanacak.

Geçen hafta başından bu yana oluşan AOFM:

10 Ağustos yüzde 8.32

7 Ağustos yüzde 8.06

6 Ağustos yüzde 7.88

5 Ağustos yüzde 7.80

4 Ağustos yüzde 7.72

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