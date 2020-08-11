Piyasalara Merkez dopingi: Aşı haberleri ivme kattı!

MERKEZ BANKASI ÖNCE SİNYALİ VERDİ

Merkez Bankası enflasyon raporunda normalleşme ve ekonomideki güçlü toparlanma ile birlikte parasal tarafta bir daralmaya gideceğinin sinyalini verdi ve ardından bu kararını deklare ederek parasal genişlemeyi kademeli olarak bitireceğini ilan etmiş oldu.

HAMLE GECİKMEDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kurda yaşanan hareketliliğin ardından ilave likidite imkanlarını kademeli olarak azaltılacağını belirtmişti. Merkez Bankası dolar kurunda yaşanan dalgalanmanın ardından ilave likidite imkanlarını kademeli olarak düşüreceğini bildirdi. Bugün ise haftalık repo ihalesi açmadı. Merkez, bankalara açık piyasa işlemleri çerçevesinde tanınan likidite limitlerinin yarın (12 Ağustos) tarihi itibarıyla sıfırladığını bildirdi. Merkez Bankası'nın bu hamlesi ile fonlama maliyeti politika faizinin üzerine çıkacak.