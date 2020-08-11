SON DAKİKA! Altın fiyatları hareketlendi! Altın kritik sınırın altına geriledi: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?

Altın fiyatları Covid-19 pandemi sürecinde tüm dünyada uygulanan düşük faiz bol likidite ve teşvik paketleriyle güçlendirdi. Ons altın fiyatları Temmuz 2020'de 2075 doları görerek tarihi zirvesini yeniledi. Gram altın ise ons altın tarafından gelen destekle 488 lirayı görerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Altında bu hızlı yükselişin ardından vatandaş, "Altın fiyatları bugün ne kadar" sorusuna cevap ararken, uzmanlar, "Altın düşecek mi", "Altın yükselecek mi" sorularını masaya yatırarak, altın fiyatlamalarında gelecekte etkili olabilecek 2 önemli beklentiyi açıkladı.