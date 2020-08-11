SON DAKİKA! Altın fiyatları sert düştü! Altın kritik sınırın altına geriledi: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?

TRUMP'IN GERGİN POLİTİKASI ALTINA YARIYOR

ABD seçimlerinde, Donald Trump'ın kazanma beklentisi oluşması durumunda, Trump'ın özellikle Çin ile ilgili uyguladığı gergin ticaret politikasının etkisiyle riskten kaçan yatırımcının altın talebini artırma olasılığı analistler tarafından dillendirilirken, Joe Biden'ın kazanma beklentisi oluşması durumunda ise piyasalarda risk iştahının Trump'a göre daha açık olacağını bildirildi. Analistler, Biden'ın ön plana çıkması yani daha rasyonel bir yapının yönetimi olması halinde ABD-Çin arasındaki durumun daha alt perdeden devam ettirilmesi beklentisiyle beraber altın fiyatlarında ciddi bir satış baskısına neden olabileceğini vurguladı.