Çin’in dünyanın fabrikası olduğu günler geride mi kalıyor?

Apple ve birçok teknoloji devinin kilit tedarikçisi Hon Hai Precision Industry, ABD ile Çin arasındaki tedarik zincirini ayırmayı planlıyor. Şirket aynı zamanda Çin'in dünyanın fabrikası olduğu günlerin ticaret savaşı yüzünden geride kaldığını da belirtiyor.

Hon Hai Precision Industry (Foxconn) Yönetim Kurulu Başkanı Young Liu şirketin, iPhone'dan Dell bilgisayarlarına kadar birçok ürün için temel ekipmanları sağlayan, Çin'deki fabrikasının kademeli bir şekilde ülke dışına taşındığını söyledi. Çin dışına taşınan kapasite oranıysa Haziran ayında %25'ken, bu ay %30'a çıktı.

"ÇİN DIŞINDAKİ ÜRETİM KAPASİTESİ DAHA DA YÜKSELECEK"

Şirketin finansallarını açıklamasından sonra basın mensuplarına açıklama yapan Liu, Çin'de üretimi yapılan mallara uygulanabilecek ekstra vergilerden kaçınmak için, kapasitenin Güney Doğu Asya'ya ve diğer bölgelere kaydırılmasıyla, Çin dışındaki üretim kapasitesi oranının daha da yükseleceğini belirtti.

"Hindistan, Güney Doğu Asya ya da Latin Amerika'da olması farketmiyor, her birinde ayrı üretim ekosistemleri olacak" diyen Liu, Çin'in hala şirketin üretim kapasitesinde kilit bir rol oynadığını ama ülkenin "dünyanın fabrikası olduğu günlerin" geride kaldığını söyledi.

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