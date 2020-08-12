Covid-19 İngiltere ekonomisini vurdu: Rekor daralma!

"Önümüzde zorlu zamanlar olduğunu daha önce ifade etmiştim ve bugünkü veriler bu zorlu zamanları teyit etti. Yüzbinlerce insan hali hazırda işyerini kaybettiler ve üzülerek söylüyorum ki önümüzdki aylarda daha fazlası da kaybedecek. Zorlu seçimler yapılması gerecek de olsa biz bunun üstesinden geleceğiz"