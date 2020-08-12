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Covid-19 ekonomisini vurdu: Rekor daralma!

'de 2020 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 20,4 küçüldü. Geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 21,7 düşüş yaşandı. Beklenti yüzde 22,4 düşüş olacağı yönündeydi.

Giriş Tarihi: 12.8.2020 09:22 Son Güncelleme: 12.8.2020 09:30 ABONE OL
Covid-19 İngiltere ekonomisini vurdu: Rekor daralma!

ONS yaptığı değerlendirmede, koronavirüs salgınının getirdiği resesyonun etkisi ile 'nın çeyrek dönemde tarihinin en büyük düşüşünü yaşadığına işaret etti. Sadece Haziran ayına bakıldığında ise GSYH bir önceki aya göre yüzde 8,7 büyüdü.

Covid-19 İngiltere ekonomisini vurdu: Rekor daralma!

Beklenti yüzde 8 büyüme olacağı yönündeydi. Maliye Bakanı Sunak veriler sonrası yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi:

Covid-19 İngiltere ekonomisini vurdu: Rekor daralma!

"Önümüzde zorlu zamanlar olduğunu daha önce ifade etmiştim ve bugünkü veriler bu zorlu zamanları teyit etti. Yüzbinlerce insan hali hazırda işyerini kaybettiler ve üzülerek söylüyorum ki önümüzdki aylarda daha fazlası da kaybedecek. Zorlu seçimler yapılması gerecek de olsa biz bunun üstesinden geleceğiz"

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Covid-19 İngiltere ekonomisini vurdu: Rekor daralma!
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