Kripto para piyasalarında en büyük 100 birimden 88'i düştü

Kripto para piyasalarında yaşanan sert satış dalgasının etkisiyle, son 24 saatlik işlemler sonucunda en büyük 100 birimin 88'i gerilerken, ilk 10 birimin tamamı düşenler arasındaydı. Yükselen birimler arasında en üst sıralarda bulunanlar, 27. sıradaki Maker yüzde 15.21, 28. sıradaki Compound yüzde 29.90 ve 29. sıradaki Aave yüzde 12.28 artışlarla dikkat çekti.



Kripto para piyasalarında 24 saatlik işlem hacmi 10 milyar dolardan da çok artışla 97.84 milyar dolardan, 107.97 milyar dolara yükseldi.

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 4.32 düşüşle 11,337.14 dolara ve piyasa hacmi de 218.41 milyar dolardan 209.26 milyar dolara geriledi. Pazartesi günü 12,015.56 doları gören Bitcoin'in piyasa hacmi de 221.76 milyar dolara ulaşmıştı.

Kripto para piyasalarında Pazartesi günü 364.6 milyar dolara yükselen toplam piyasa hacmi, Salı günü 362.82 milyar dolara çekildikten sonra, son 24 saatte yaklaşık 17 milyar dolarlık düşüşle 345.51 milyar dolara düştü.



Toplam 6,422 kripto para biriminin işlem gördüğü 25,707 piyasadaki son 24 saatlik işlem hacmi 107.97 milyar doları bulurken, toplam piyasa hacminin yüzde 60.5'ini Bitcoin oluşturuyordu.



En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler:



1.Bitcoin yüzde 4.32 düşüşle 11,337.14 dolar,

2.Ethereum yüzde 5.20 düşüşle 374.06 dolar,

3.XRP yüzde 8.15 düşüşle 0.27 dolar,

4.Tether yüzde 0.25 düşüşle 0.99 dolar,

5.Bitcoin Cash yüzde 7.73 düşüşle 278.24 dolar,

6.Chainlink yüzde 3.18 düşüşle 12.79 dolar,

7.Bitcoin SV yüzde 9.12 düşüşle 204.80 dolar,

8.Litecoin yüzde 8.51 düşüşle 53.40 dolar

9.Cardano yüzde 8.65 düşüşle 0.13 dolar,

10.Binance Coin yüzde 7.39 düşüşle 20.80 dolardan işlem görüyordu.

Bitcoin, 12,000 dolar direncinden geri döndükten sonra hızlı bir geri çekilme yaşadı ve Pazartesi günü hızlı geri çekilme ile 11,500 dolar bandına kadar indikten sonra geri sıçradı ve 11,700 dolarda duruldu.

Analistlere göre bu durum, türev devi BitMEX üzerindeki nakde çevirme işlemlerinin yoğunluğundan kaynaklandı. Cointelegraph Piyasalar analisti Michaël van de Poppe, ani düşüşün, Bitcoin'in son aylarda görülen davranış modeliyle örtüştüğünü söyledi.

Van de Poppe, ileriye dönük olarak, 10,000 doların biraz üzerindeki güçlü desteklerin yeniden test edileceğini ve geniş zaman aralığında destek testlerini beklediğini belirtti.

Analistlere göre, direnç olarak 12,000 doların tek seferlik kırılması piyasada etkili olmuyor; ancak, 12,000 doların kırılıp, desteğe dönüştürülmesi durumunda 13,000 dolar düzeyleri görülebilecek.



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