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Küresel 2020'de yüzde 4.0 daralacak

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (), 2020 yılı küresel ekonomik daralma öngörüsünü, önceki yüzde 0.3 düzeyinden, yüzde 0.4 düzeyine çekti.

DHA
Giriş Tarihi: 12.8.2020 17:30 ABONE OL
Küresel GSYH 2020'de yüzde 4.0 daralacak

OPEC'in Çarşamba günü açıklanan aylık raporunda, küresel gayrisafif yurt içi hasıladaki (GSYH) daralmanın Covid-19 pandemisi kaynaklı olacağı belirtildi. OPEC raporunda, küresel GSYH'nın 2021 yılında ise yüzde 4.7 büyüyeceği öngörüldü.

OPEC raporundaki verilere göre; ABD ekonomisi 2020 yılında yüzde 5.3 daraldıktan sonra 2021 yılında yüzde 4.1 büyüyecek, Euro bölgesi ekonomisi de bu yıl yüzde 8.0 daraldıktan sonra, gelecek yıl yüzde 4.3 büyüyecek.

OPEC'e göre, Japonya ekonomisinin yüzde 5.1 daralmasının beklendiği 2020 yılında Çin ekonomisinin ise yüzde 1.8 büyümesi öngörüldü.
OPEC, Hindistan, Brezilya ve Rusya ekonomilerinin de bu yıl daraldıktan sonra 2021 yılında toparlanarak büyüyeceklerini öngördü.

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Küresel GSYH 2020'de yüzde 4.0 daralacak
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