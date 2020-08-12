Haberler Haberler Haberleri SON DAKİKA! Altın fiyatlarında düşüş dramatik oldu! Uzmanlardan flaş altın uyarısı: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?

! Altın fiyatlarında düşüş dramatik oldu! Uzmanlardan flaş altın uyarısı: düşecek mi yükselecek mi?

haberi... pandemi süreciyle düşük faiz bol likidite ortamı güvenli liman etiketine sahip altına yaradı. tarafında 7 Ağustos tarihinde 2075 ile tarihi zirvesini yaparken, buradan gelen rüzgarla fiyatları 488 lirayı gördü. Türk halkının en çok sevdiği yatırım aracı olan altın konusunda son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Altın fiyatları ise son birkaç gündür düşüş eğilimi içerisine girerek ons tarafında 1863 dolar seviyesine kadar çekilirken, tarafında 433 lira görüldü. Gram altında kayıp 55 lira olarak dikkat çekti. Sadece birkaç günde altın da bu sert geri çekilme hareketi altın yatırımcısını tedirgin etti. Uzmanlar altın fiyatları konusunda yatırımcılar için kritik uyarılarda bulundu...

Giriş Tarihi: 12.8.2020 17:46 Son Güncelleme: 13.8.2020 00:36 ABONE OL
SON DAKİKA! Altında düşüş dramatik oldu! Uzmanlardan flaş altın fiyatları uyarısı: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?

SADECE BİRKAÇ GÜNDE ONS 212 DOLAR GRAM 55 LİRA DÜŞTÜ

Uzmanların aşı haberlerine duyarlılık gösterdiği ifade edilen altın fiyatlarında son günlerde sert hareketler gözlemlendi. 2075 dolardan 1863 dolara sert bir geri çekilme yaşarken kayıp 212 olarak göze çarptı. Bu dramatik düşüş Dolar/TL'deki düşüş ile birleşince tarafında 488 liradan 433 liraya sadece birkaç günde 55 lira düşüş olarak yansıdı.

SON DAKİKA! Altında düşüş dramatik oldu! Uzmanlardan flaş altın fiyatları uyarısı: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?

UZMANLAR UYARMIŞTI

Analistler altın fiyatlarında yukarı yönlü sert hareketler sonrası fiyatların aşırı alım bölgesinde olduğunu ve bir satış dalgası gelebileceği konusunda uyarıda bulunmuştu. Özellikle Salı günü gelen sert hareket sonrası, analistler 2000 kritik psikolojik direncin kırıldığını ifade ederek özellikle aşı haberlerinin takip edilmesi yorumunu yaptı.

SON DAKİKA! Altında düşüş dramatik oldu! Uzmanlardan flaş altın fiyatları uyarısı: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?

RİSKLİ BELİRSİZLİK ORTAMI ALTINA YARIYOR

Dünyada artan vaka sayıları sonrası ekonomide artan bol likidite politikaları artan ikinci dalga endişesiyle birleşince altın fiyatlarında yukarı yönlü sert hareket gözlendi. Riskten kaçan yatırımcı zaten yükseliş eğilimi gösteren altına talebi artırdı.

Piyasalarda normalleşme hareketleriyle beraber koronavirüste tedavide olumlu gelişmeler ise altın fiyatlarında hareketi aşağı yönlü baskıya zorlama ihtimalini doğuruyor.

SON DAKİKA! Altında düşüş dramatik oldu! Uzmanlardan flaş altın fiyatları uyarısı: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?

TEDAVİDE OLUMLU GELİŞMELER VE AŞI HABERLERİ ALTIN TALEBİNİ DÜŞÜRÜYOR

konusunda olumlu tedavi ve aşı gelişmelerinin ise altın talebini düşüreceği beklentisi uzmanlar tarafından sıkça dile getiriliyor. Uzmanlar altın fiyatlarında orta-uzun vadede yükseliş eğiliminin devam etmesinin muhtemel olduğunu ifade ederken, kısa vadede aşırı değerlenmiş altın fiyatlarının aşı konusunda olumlu bir haber akışıyla satış baskısına maruz kalabileceğini bildirdi.

SON DAKİKA! Altında düşüş dramatik oldu! Uzmanlardan flaş altın fiyatları uyarısı: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?

AŞININ PUTİN'İN KIZINA DA YAPILMASI PİYASALARI HEYECANLANDIRDI

Ajanslar gelişmesi olarak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşının tescil edildiğini açıklamasını duyurdu. Açıklama yapan Putin, "Gamaleya Enstitüsü tarafından geliştirilen aşısı, Rusya Sağlık Bakanlığı'ndan onay aldı. Rusya'nın aşısının seri üretimine yakında başlamasını umuyorum" dedi. Rusya'da üretilen aşı dünyanın ilk olma özelliğini taşıyor.

Aşının Putin'in kızına da yapılması, aşının piyasalara umut vermesi açısından son derece önem arz ediyor.

SON DAKİKA! Altında düşüş dramatik oldu! Uzmanlardan flaş altın fiyatları uyarısı: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?

BİR AŞI HABERİ DE ABD'DEN GELDİ: TRUMP JET HIZIYLA AÇIKLADI

Putin'in aşı açıklamaları sonrası ABD Başkanı 'tan karşılık geldi. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin korona virüs aşısından 100 milyon doz üretimi ve teslimi için ilaç üreticisi Moderna ile bir anlaşma yaptığını açıkladı.

RUSYA SAĞLIK BAKANI: AŞININ İLK PARTİSİ İKİ HAFTA İÇİNDE TESLİM EDİLECEK

Rusya Sağlık Bakanı Murashko, onaylanan aşısının ilk partisinin iki hafta içinde teslim edileceğini söyledi. Murashko aşının üretiminde öncelikle iç piyasaya odaklanılacağını belirtti. Aşının ilk partisinin doktorlara gönderileceğini belirten Murasko, gönüllülük esasına göre aşılama yapılacağını vurguladı.

SON DAKİKA! Altında düşüş dramatik oldu! Uzmanlardan flaş altın fiyatları uyarısı: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?

UZMANLARDAN FLAŞ UYARI: ALTIN FİYATLARI BALON MU?

Oldukça yüksek bir trend yakalayan konusunda yatırımcılara uzmanlardan balon uyarısı geldi. Altın üzerindeki balonun kalkması durumunda ciddi düşüşler yaşanabileceğini bildiren uzmanlar, altın fiyatlarının spekülasyona açık olması dolayısıyla, tasarruflarını altına yatıran ve özellikle kredili altın alımı yapanları uyardı.

SON DAKİKA! Altında düşüş dramatik oldu! Uzmanlardan flaş altın fiyatları uyarısı: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?

ALIRKEN İKİ KEZ DÜŞÜNÜN

Uzmanlar daha önce 1921 seviyesiyle zirve yapan altın fiyatlarının 875 dolar gerileyerek 1046 dolar seviyesine kadar geri çekildiğini ifade ederek, özellikle küçük yatırımcının altın alırken iki kez düşünmesi gerektiğini ifade etti.

SON DAKİKA! Altında düşüş dramatik oldu! Uzmanlardan flaş altın fiyatları uyarısı: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?

UZMANLARDAN ALTIN FİYATLARI KONUSUNDA KÜÇÜK YATIRIMCIYI UYARDI

Son Dakika Haberi | Gram altın, çeyrek altın fiyatı daha ne kadar düşecek? Flaş altın fiyatları balonu uyarısı | Video

SON DAKİKA! Altında düşüş dramatik oldu! Uzmanlardan flaş altın fiyatları uyarısı: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?

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SON DAKİKA! Altın fiyatlarında düşüş dramatik oldu! Uzmanlardan flaş altın uyarısı: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?
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