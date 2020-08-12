Uzman isimden A Para'da dikkat çeken borsa yorumu: Aşı haberleri Borsa İstanbul'da hangi sektörleri etkileyebilir?

Ata Yatırım Araştırma Direktörü Murat Barışık A Para'da aşı haberleri ışığında Borsa İstanbul hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı.

"AŞI AÇIKLAMALARI UMUT VERECEKTİR"

Piyasalarda gündemin aşı olacağını ifade eden Barışık, "Özellikle devlet başkanlarının çıkıp açıklama yapması, dün Rusya ve ABD tarafından yapılan açıklamalar umut verecektir. Özellikle çok geride kalmış olan, bankacılık sektörü, havacılık sektörü olmak üzeri bu iki sektör pozitif etkilenecektir diye düşünüyoruz" dedi.

"SALGIN RİSKİ KALKARSA BANKA HİSSELERİ RAHATLAYACAKTIR"

"Piyasayı sürükleyecek sektör bankacılık sektörü olabilir mi" sorusunu yanıtlayan Barışık, "Önümüzdeki dönemde ekonomiler 2. Salgında ekonomiler durmaz ise, bunu engellemek için konu yine aşıya dönecek. Eğer aşı çıkarsa ve salgın durumu olmaz ise bankalardaki büyük risk kalkacak bir rahatlama olacak diye söyleyebiliriz" dedi.

İşte Barışık'ın A Para'daki o açıklamaları:

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