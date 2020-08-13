Çin ekonomisi toparlanmaya devam edecek

Çin ekonomisinde yılın üçüncü ve dördüncü çeyreklerinde büyük ölçüde büyüme gerçekleşmesinin beklendiği bildirildi. Merkezi Washington'da bulunan Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) tarafından dün yayımlanan rapora göre, COVID-19 salgını karşısında uygulanan etkili kontrol tedbirleri ve politika desteği sayesinde, Çin ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde önemli ölçüde toparlandı.

Çin'in GSYİH'sinin yüzde 28'ini oluşturan imalat sektöründe kaydedilen büyüme oranı ilk çeyrekte eksi seviyedeyken, ikinci çeyrekte ise yüzde 4,4'e çıktı. Raporda, yılın ikinci çeyreğinde Çin'in ortaya koyduğu parasal ve finansal tedbirlerin hâlâ sürdürüldüğü, bu tedbirlerin desteğiyle ekonominin toparlanmaya devam edeceği belirtildi.

Raporda, ayrıca Çin ekonomisinin uzun vadeli ve istikrarlı bir şekilde yeniden canlanması için ağır sanayi sektörlerindeki sabit sermaye yatırımlarının durgunluğu gibi sorunların çözülmesi gerektiği kaydedildi.

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