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! hareketlendi! Uzmanlardan uyarı üstüne uyarı geldi: yükselecek mi?

... , () pandemi süreciyle yükseliş eğilimini güvenli liman etiketiyle güçlendirdi. Dünyada artan düşük faiz ve teşvik politikalarıyla Ağustos ayında, fiyatları tarafında 2075 dolarla görülen tarihi zirvenin ardından buradan gelen destekle fiyatları 488 lira ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesini görmüştü. Bu noktadan itibaren altın fiyatları birkaç günde sert düşüş yaşayarak ons tarafında 212 dolar, gram altın tarafında 55 lira birden düşerek dikkat çekti. Altın fiyatlarında sert dalgalanmalar görülmeye başlanmasıyla yatırımcılar altın konusunda gelişmelerini araştırma sıklıklarını artırdı. Uzmanlar altın konusunda yatırımcıların merak ettiği "", "" sorularını mercek altına aldı. İşte yatırımcılar için kritik ve analizleri...

Giriş Tarihi: 13.8.2020 15:07 Son Güncelleme: 13.8.2020 15:10 ABONE OL
SON DAKİKA! Altın fiyatları hareketlendi! Uzmanlardan uyarı üstüne uyarı geldi: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, konusunda altın yatırımcılarının en çok merak ettiği "Altın fiyatlarında düşüş devam edecek mi" sorusunu yanıtladı.

SON DAKİKA! Altın fiyatları hareketlendi! Uzmanlardan uyarı üstüne uyarı geldi: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?

Altın fiyatlarının özellikle 'dan gelen aşı haberiyle sert gerilediğini ifade eden Memiş, "Zaten koronavirüs salgın haberleriyle altın tarafında sert yükselişler görmüştük ve koronavirüs aşı haberiyle de sert bir şekilde gerilediğini gördük" açıklamasını yaptı.

SON DAKİKA! Altın fiyatları hareketlendi! Uzmanlardan uyarı üstüne uyarı geldi: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?

"DSÖ ONAYLARSA ALTIN FİYATLARI DÜŞMEYE DEVAM EDER"

Uzman isim konusunda düşüşün devam etme olasılığını Dünya Sağlık Örgütü'nden gelecek açıklamaya bağladı. Altın uzmanı Memiş, "Yatırımcılar şuna dikkat ederek karar vermesi gerekiyor. Eğer aşı konusu onaylanırsa Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından evet düşüşlerin devam edeceğini öngörüyoruz" dedi.

SON DAKİKA! Altın fiyatları hareketlendi! Uzmanlardan uyarı üstüne uyarı geldi: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?

"BÜYÜK BİR İHTİMALLE RUSYA'DAN OLUMLU AÇIKLAMALAR GELMEYE DEVAM EDİYOR"

Vatandaşların panik olmaması gerektiğini vurgulayan Memiş, "Büyük bir ihtimalle 'dan olumlu açıklamalar gelmeye devam ediyor. Eğer Dünya Sağlık Örgötü'nden olumlu bir açıklama yaşanırsa küresel finans sisteminde tekrar iyimserlik görebiliriz. Bu da konusunda normalleşme olacağı anlamına geliyor" dedi.

Gram altın, çeyrek altın fiyatları düşmeye devam edecek mi? Uzmanlardan 'o ihtimale dikkat' uyarısı (13 Ağustos 2020) | Video

SON DAKİKA! Altın fiyatları hareketlendi! Uzmanlardan uyarı üstüne uyarı geldi: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?

PEKİ KORONAVİRÜS AŞISI İÇİN PİYASA BEKLENTİLERİ NELER?

Alnus Yatırım Araştırma Müdürü Yunus Kaya A Para'da yayına katılarak piyasaların gündemindeki aşı çalışmaları konusunda değerlendirmelerde bulunarak "Aşı iyimserliği ile beraber gelen fiyatlamalar devam edecek mi" sorusunu yanıtladı.

"YIL SONUNDAN ÖNCE AŞININ AKTİF HALE GELMESİ BEKLENİYORDU"

Dünyada daha önceki virüslerde 4 yıldan önce aşının bulunamadığını ancak dünya çapında genele yayılan bir aşı arama hamlesiyle bir yıldan kısa sürede aşıyı bulmaya doğru gidildiğini ifade eden Kaya, "Zaten yıl sonundan önce ABD'li şirketlerin aşıyı aktif hale getirmesi bekleniyordu" dedi.

SON DAKİKA! Altın fiyatları hareketlendi! Uzmanlardan uyarı üstüne uyarı geldi: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ AŞIYI İNCELEMEYE ALDIKLARINI SÖYLEDİ

Kaya, ABD Başkanı 'ın seçimden önce (3 Kasım) aşı bulunmuş olarak ilan edebiliriz sözlerine değinerek, "Diğer ülkeler Çin olsun olsun kendine pay çıkarmak için hızlandırmış olabilirler. Putin'de kendi ülkesinin itibar gösteri olarak yapıyor söylemleri var. Ama Putin'in açıklamalarından sonra Dünya Sağlık Örgütü Rusya ile yakın ilişkide olduklarını ve aşıyı incelemeye aldıklarını söyledi. Görünen o ki 38 kişi üzerinde test edilen bir aşı" açıklamasını yaptı.

SON DAKİKA! Altın fiyatları hareketlendi! Uzmanlardan uyarı üstüne uyarı geldi: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?

"2-3 AY İÇERİSİNDE BİRÇOK ÜLKEDEN AŞININ BULUNDUĞUNA DAİR AÇIKLAMALAR GELECEKTİR"

Uzman isim, Moderna ve Pzifer gibi ilaç firmaları dünyada farklı ırklarda aşının nasıl tepki verdiğini test ettiğini bildirerek, "'nın aşısının şuanda o kadar geniş bir spektrumu olduğu gözükmüyor. Dolayısıyla net olarak dünyaya çare olacak değildir ama bu sürecin bir parçasıdır. Yarın öbür gün başka bir ülkeden de aşı açıklaması gelebilir. Trend o yönde gidiyor. Önümüzdeki 2-3 ay içerisinde birçok ülkeden aşının bulunduğuna dair açıklamalar gelecektir diye düşünebiliriz" dedi.

SON DAKİKA! Altın fiyatları hareketlendi! Uzmanlardan uyarı üstüne uyarı geldi: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?

Ahlatcı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş A Para'da yayına katıldı ve yatırımcılar için kritik değerlendirmesinde bulundu.

"YATIRIMCILAR ALTIN İÇİN DAHA RİSKLİ BİR ZAMAN DİLİMİNDE OLDUĞUMUZU ANLAMALI"

Ahlatcı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş, A Para'da piyasaların gündemini değerlendirirken altın fiyatları hakkında açıklamalar yaptı. Erbaş, altında dikkat edilmesi gereken noktaları açıklayarak, "Altın yatırımcıları bir noktada zarar durur noktası belirlemeli. Yatırımcılar altın için biraz daha riskli bir zaman diliminde olduğumuzu anlaması gerekiyor" dedi.

Altın yatırımcısı için kritik uyarı: Altın fiyatları hangi gelişmelerden etkileniyor?

SON DAKİKA! Altın fiyatları hareketlendi! Uzmanlardan uyarı üstüne uyarı geldi: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?

"YÜKSELEN TREND DEVAM ETTİKÇE BEN BİR ENDİŞE GÖRMÜYORUM"

Altın fiyatlarını yorumlayan bir diğer isim Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen oldu. Ergezen A Para'da, hakkında değerlendirmelerde bulundu. Ergezen, altın fiyatları için 1917-1920 bandının üzerinde tutunmanın yükseliş için önemli olduğunu açıklayarak, "Yükselen trend devam ettikçe ben bir endişe görmüyorum" dedi.

Altın yatırımcısı dikkat: Altın fiyatları yükselecek mi? Altında kritik seviyeler neler?

SON DAKİKA! Altın fiyatları hareketlendi! Uzmanlardan uyarı üstüne uyarı geldi: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?

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SON DAKİKA! Altın fiyatları hareketlendi! Uzmanlardan uyarı üstüne uyarı geldi: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?
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