ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'den yardım paketi açıklaması: Fark hala çok büyük

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, yeni koronavirüs teşvik paketi konusunda Demokrat Parti ile Cumhuriyetçi Parti arasında görüş farklılıklarını hala çok büyük olduğunu söyledi.

Pelosi, Twitter üzerinde yaptığı açıklamada, "Koronavirüs ile mücadele konusunda Demokratların planı ile Trump yönetimi ve Kongre'detki Cumhuriyetçiler tarafından sunulan önerilerin bir araya getirilmesinin önündeki farklılıklar kolay aşılamayacak" ifadelerini kullandı. Demokratların, yapılan müzakerelerde Covid-19 ile mücadele içirn okullara finansmanın 300 milyar dolara çıkarılmasını talep ettiğini belirten Pelosi, "Demokratlar bir müzakere masasında oturup, Beyaz Saray'ın Ülke'nin ihtiyaçlarını karşılamayan taleplerini meşru hale getirmeyecek" dedi.

Beyaz Saray'ın ekonomi danışmanı Kudlow ise, Trump yönetiminin yeni koronavirüs yardım paketinin büyüklüğünü Demokratların istediği gibi 2-2,5 trilyon dolara çıkarmayacağını vurguladı.

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