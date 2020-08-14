ABD'de anketler Joe Biden'i Donald Trump'ın 7 puan önünde gösteriyor

ABD'de Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimi için Fox News tarafından yapılan yeni bir anket, Demokratların adayı Joe Biden'in Başkan Trump'ın 7 puan önünde olmaya devam ettiğini gösterdi. Geçtiğimiz ay bu fark 8 puan seviyesindeydi.

Fox News anketine göre Biden'e destek verenlerin oranı yüzde 49 ve Trump'ı destekmeyenlerin oranı yüzde 42 seviyesinde. Trump'ın icraatlarına destek oranı da Ağustos'ta Temmuz'a göre 1 puan düşüşle yüzde 44 oldu. Destek, Nisan ayında yüzde 49'a kadar çıkmıştı.

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