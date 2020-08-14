SON DAKİKA HABER! Altın fiyatları sert dalgalandı! Uzmanlardan uyarı üstüne uyarı geldi: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?

Ons altın 2075 dolar seviyesinde, gram altın ise ons tarafından gelen destekle 488 lira ile tarihi zirvelerini geçtiğimiz hafta görmüştü. Tarihi zirvelerin ardından altın fiyatlarında sert dalgalanmalar görüldü. Sadece bir kaç günde ons altın 212 dolar birden düşerek 1863 doları, gram altın ise 55 lira düşerek 433 lirayı gördü.

Aşağı yönlü sert hareketlerin ardından, tepki alımları görüldü. Altın yatırımcısının kafasını düşüş devam edecek mi yoksa tepki alımları güçlenecek mi sorusunun kurcalamasıyla son dakika gelişmeleri merak edinmeye başlandı. Uzmanlar ise altın yatırımcı için kritik değerlendirmelerde bulundu.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatları konusunda altın yatırımcılarının en çok merak ettiği "Altın fiyatlarında düşüş devam edecek mi" sorusunu yanıtladı.