Son dakika haberi: Sanayi üretim endeksi, Kovid-19 salgın sürecinde normalleşme döneminin başladığı haziranda aylık bazda yüzde 17,6, yıllık bazda yüzde 0,1 yükseldi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da TÜİK tarafından açıklanan sanayi üretim verilerini değerlendirdi.

Bakan Albayrak, "Sanayi Üretimi Endeksindeki %17,6'lık artışla Türkiye, haziran ayında Avrupa sıralamasında ilk sırada yer aldı. Öncü ekonomik göstergelerdeki güçlü toparlanma, büyüme rakamlarıyla ilgili karamsar beklenti içerisinde olanları inşaallah bir kez daha hayal kırıklığına uğratacak." dedi.

Son dakika | Bakan Berat Albayrak duyurdu! Türkiye, Avrupa sıralamasında ilk sırada | Video