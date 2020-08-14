Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter hesabından ekonomiye yönelik önemli mesajlar vererek, milli bağımsızlık vurgusu yaptı.

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan ekonomide milli bağımsızlık mesajı | Video

"TAŞIN ALTINA YÜREĞİMİZİ KOYUYORUZ"

Bakan Albayrak, "Ekonomide milli bağımsızlığın bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına sayısız kere ödedi. Sıra bizde! Biz bugün bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, yüreğimizi koyuyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.