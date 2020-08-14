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: Hazine ve Maliye Bakanı 'tan ekonomide milli bağımsızlık mesajı

haberi: Hazine ve Maliye Bakanı sosyal medya hesabından ekonomiye yönelik çok önemli bir mesaj verdi. Milli bağımsızlık vurgusu yaptı. Bakan Albayrak, "Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına sayısız kere ödedi. Biz bugün bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, yüreğimizi koyuyoruz" dedi.

Giriş Tarihi: 14.8.2020 17:29 Son Güncelleme: 14.8.2020 18:08 ABONE OL
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan ekonomide milli bağımsızlık mesajı

Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter hesabından ekonomiye yönelik önemli mesajlar vererek, milli bağımsızlık vurgusu yaptı.

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan ekonomide milli bağımsızlık mesajı | Video

"TAŞIN ALTINA YÜREĞİMİZİ KOYUYORUZ"

Bakan Albayrak, "Ekonomide milli bağımsızlığın bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına sayısız kere ödedi. Sıra bizde! Biz bugün bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, yüreğimizi koyuyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.

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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan ekonomide milli bağımsızlık mesajı
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