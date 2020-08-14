SON DAKİKA! Dolar düşecek mi? Uzman isimden flaş dolar yorumu: Dolar kurunun köpüğünü alabilir!

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! düşecek mi? Uzman isimden flaş : kurunun köpüğünü alabilir!

haberi... yayınına katılan İntegral Yatırım Satış Müdür Yardımcısı Dr. Mehmet Ali Gürbüz, hakkında değerlendirmelerde bulundu. Gürbüz, Merkez Bankası'nın piyasalarda daha fazla sıkılaşmaya yönelik açıklamalar kurundaki yukarı yönlü hareketi engelleyebileceğini ifade ederek, "Faizlerin tekrar pozitif reel getiriyi işaret etmesi kurundaki köpüğü alabilir" yorumunda bulunarak yatırımcılar için kritik değerlendirmelerde bulundu...

Giriş Tarihi: 14.8.2020 17:26 Son Güncelleme: 14.8.2020 18:41 ABONE OL
SON DAKİKA! Dolar kuru düşecek mi? Uzman isimden flaş dolar yorumu: Dolar kurunun köpüğünü alabilir

'da yayına katılan İntegral Yatırım Satış Müdür Yardımcısı Dr. Mehmet Ali Gürbüz, hakkında değerlendirmelerde bulundu.

SON DAKİKA! Dolar kuru düşecek mi? Uzman isimden flaş dolar yorumu: Dolar kurunun köpüğünü alabilir

"BANKALARIN DÖVİZLERİNİ SATMASIYLA DOLAR FRENLENEBİLİR"

Merkez Bankası'nın aldığı aksiyonlarla bankaların yaratmış olduğu işlemlerde TL bulamamasıyla bir sonraki aşamada bankaların elindeki dövizleri satabileceğini anlamını taşıdığını ifade eden Gürbüz, "Bu durum kurdaki sert yükselişleri frenleyebilecek önemli noktalardan bir tanesi" dedi.

SON DAKİKA! Dolar kuru düşecek mi? Uzman isimden flaş dolar yorumu: Dolar kurunun köpüğünü alabilir

"MERKEZ'İN AÇIKLAMALARI DOLAR KURUNDAKİ YUKARI YÖNLÜ HAREKETİ ENGELLEYEBİLİR"

Merkez Bankası'nın ayın 20'sinde gerçekleştireceği toplantıya dikkat çeken Gürbüz, "Genel beklentisi faizlerde bir değişikliğe gitmeyeceği yönünde olsa da, Merkez'in burada yapacağı açıklamalar özellikle piyasada daha fazla sıkılaşmaya yönelik açıklamalar kurundaki yukarı yönlü hareketi engelleyebilir" yorumunda bulundu.

SON DAKİKA! Dolar kuru düşecek mi? Uzman isimden flaş dolar yorumu: Dolar kurunun köpüğünü alabilir

"FAİZLERDEKİ POZİTİF REEL GETİRİ DOLARIN KÖPÜĞÜNÜ ALABİLİR"

endeksindeki zayıflamaya rağmen gelişmekte olan ülkelerin birçoğunda negatif bir hava olduğunu bildiren Gürbüz, "Buna bağlı olarak açıkçası TL'de olumsuz etkilendi. Artış üzerindeki faizin tekrar pozitif reel getiriye işaret etmesi kurundaki köpüğü alabilir" dedi.

SON DAKİKA! Dolar kuru düşecek mi? Uzman isimden flaş dolar yorumu: Dolar kurunun köpüğünü alabilir

İŞTE GÜRBÜZ'ÜN A PARA'DAKİ O AÇIKLAMALARI:

Dolar düşecek mi? Gürbüz: Faizler dolar kurundaki köpüğü alabilir

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SON DAKİKA! Dolar düşecek mi? Uzman isimden flaş dolar yorumu: Dolar kurunun köpüğünü alabilir!
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