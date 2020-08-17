Merkez Bankası'ndan 10 milyar TL'lik repo ihalesi

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, sıkılaştırma adımları çerçevesinde, 10 milyar TL tutarında geleneksel yöntemli repo ihalesi düzenledi. Merkez Bankası, repo ihalesinin vadesi olarak 16 Eylül 2020 olarak belirledi.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, 10 milyar TL tutarında geleneksel yöntemli repo ihalesi düzenlenmiştir. Repo ihalesinin vadesi 16 Eylül 2020 olarak belirlenmiştir" denildi.

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