New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,15 artışla 27.973,91 puandan işlem gördü.
S&P 500 endeksi yüzde 0,28 yükselişle 3.382,20 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,60 kazançla 11.084,92 puandan işlem görmeye başladı.
Analistler, piyasaların yeni haftada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ABD ve Çin arasındaki gerileme ilişkin gelişmelerin yanı sıra, ABD Merkez Bankasının (Fed) çarşamba günü yayımlayacağı Federal Açık Piyasa Komitesinin 28-29 Temmuz'da gerçekleştirdiği son toplantısına ait tutanakları takip edeceğini belirtti.Borsa İstanbul’da günlük-haftalık yabancı payları 17/08/2020 Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 17/08/2020 SON DAKİKA HABER! Altın fiyatları hareketlendi! Uzman isimden kritik altın yorumu: Beklenti gerçekleşirse altın fiyatları...