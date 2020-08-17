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borsası yükselişle açıldı

borsası, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı. Açılışta endeksi, yüzde 0,15 artışla 27.973,91 puandan işlem gördü.

AA
Giriş Tarihi: 17.8.2020 17:44 ABONE OL
New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,15 artışla 27.973,91 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,28 yükselişle 3.382,20 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,60 kazançla 11.084,92 puandan işlem görmeye başladı.

Analistler, piyasaların yeni haftada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ABD ve Çin arasındaki gerileme ilişkin gelişmelerin yanı sıra, ABD Merkez Bankasının (Fed) çarşamba günü yayımlayacağı Federal Açık Piyasa Komitesinin 28-29 Temmuz'da gerçekleştirdiği son toplantısına ait tutanakları takip edeceğini belirtti.

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New York borsası yükselişle açıldı
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