SON DAKİKA! Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Uzman isim kritik seviyeyi açıkladı ve uyardı: Beklenti gerçekleşirse altın fiyatları...

Ağustos ayında ons altın 2075 dolar düzeyinde tarihi zirvesini gördü. Gram altın ise bu ons tarafından gelen destekle 488 lirayı görerek Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesini test etti. Tarihi zirvelerin ardından altın fiyatlarında sert fiyat hareketleri görüldü. Sadece bir kaç günde ons altın 212 dolar birden düşerek 1863 doları, gram altın ise 55 lira düşerek 433 lirayı gördü.

GRAM ALTIN YATIRIMCILARI ONS TARAFINA KİLİTLENDİ

Aşağı yönlü sert hareketlerin ardından, tepki alımları gecikmedi. Altın yatırımcısının kafasını düşüş devam edecek mi yoksa tepki alımları güçlenecek mi sorusunun kurcalamasıyla son dakika gelişmeleri merak edinmeye başlandı. Yatırımcılar uzmanlardan altın yorumu ve analizlerini dikkatle takip etmeye başladı.

Özellikle son dönemde gram altın fiyatlarının ons altının hareketlerinden etkilenmesi yerli yatırımcılar için ons altın fiyatlarını öne plana çıkardı.