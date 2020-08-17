Son dakika! Bakan Albayrak önemli ve kritik verileri paylaştı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından ekonomiyle ilgili kritik ve önemli verileri paylaştı.

BAKAN ALBAYRAK'IN AÇIKLAMALARI

Bakan Albayrak, "Ekonomi ve kriz yönetimi konusunda sabıkası kabarık olup Türkiye'ye karanlık günler yaşatanlar, BUGÜN 'borçluluk' üzerinden ortaya koydukları yalanlarla kendilerince yıpratma politikası izliyor." mesajını yazdı.

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Türkiye'de hanehalkı borçluluğunda kişi başına düşen borç miktarı 1.291 dolardır. Gelişmekte olan ülkelerde 26.680 dolar olan bu rakam; 6.271 dolar olan dünya ortalamasının çok altındadır. Kamu borçluluğunda ise Türkiye'nin rakamları dünya ortalamasının üçte biridir.

"GELİŞMİŞ ÜLKELERE KIYASLA ÇOK İYİ DURUMDAYIZ"

Türkiye, hanehalkı ve kamu borçluluğu gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere kıyasla ÇOK DAHA İYİ DURUMDADIR. Türkiye ekonomisi, dünden bugüne nasıl direncini koruyarak nice badirelere göğüs gerdiyse bu küresel krizden de daha da güçlenerek çıkacaktır.

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