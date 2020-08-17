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| Bakan duyurdu: Tüm zamanların en iyi rakamına ulaştı

haberi: Hazine ve Maliye Bakanı bugün açıklanan konut satış rakamlarını değerlendirdi. Bakan Albayrak, "250 alt sektörü harekete geçiren inşaat sektörü hareketlenmeye devam ediyor. Konut satışları Temmuz'da tüm zamanların en iyi rakamlarına ulaşarak tarihi rekor kırdı." dedi.

Giriş Tarihi: 17.8.2020 10:21 Son Güncelleme: 17.8.2020 10:30 ABONE OL
Son dakika | Bakan Berat Albayrak duyurdu: Tüm zamanların en iyi rakamına ulaştı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bugün açıklanan konut satış rakamlarını değerlendirdi. Bakan Albayrak, "250 alt sektörü harekete geçiren inşaat sektörü hareketlenmeye devam ediyor. Konut satışları Temmuz'da tüm zamanların en iyi rakamlarına ulaşarak tarihi rekor kırdı." dedi.

İNŞAAT SEKTÖRÜ HAREKETLENMEYE DEVAM EDİYOR

Bakan Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "250 alt sektörü harekete geçiren inşaat sektörü hareketlenmeye devam ediyor. Konut satışları Temmuz'da tüm zamanların en iyi rakamlarına ulaşarak tarihi rekor kırdı. Vatandaşlarımızın ev sahibi olması noktasında kamu bankalarımızın payı büyük. Bankalarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

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Son dakika | Bakan Berat Albayrak duyurdu: Tüm zamanların en iyi rakamına ulaştı
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