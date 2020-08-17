SON DAKİKA HABER! Altın fiyatları hareketlendi! Uzman isimden kritik altın yorumu: Beklenti gerçekleşirse altın fiyatları...

Ağustos ayında ons altın 2075 dolar düzeyinde tarihi zirvesini gördü. Gram altın ise bu ons tarafından gelen destekle 488 lirayı görerek Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesini test etti. Tarihi zirvelerin ardından altın fiyatlarında sert fiyat hareketleri görüldü. Sadece bir kaç günde ons altın 212 dolar birden düşerek 1863 doları, gram altın ise 55 lira düşerek 433 lirayı gördü.
GRAM ALTIN YATIRIMCILARI ONS TARAFINA KİLİTLENDİ
Aşağı yönlü sert hareketlerin ardından, tepki alımları gecikmedi. Altın fiyatlarının yukarı aşağı sert hareketler yapması altın yatırımcısının kafasını düşüş devam edecek mi yoksa tepki alımları güçlenecek mi sorusunun kurcalamasına neden oldu. Bunanla beraber son dakika gelişmeleri merak edinmeye başlandı. Yatırımcılar uzmanlardan altın yorumu ve analizlerini dikkatle takip etmeye başladı.
Özellikle son dönemde gram altın fiyatlarının ons altının hareketlerinden etkilenmesi yerli yatırımcılar için ons altın fiyatlarını öne plana çıkardı.
A Para'da yayına katılan Stratejist Yeliz Karabulut altın fiyatları hakkında değerlendirmelerde bulunurken yatırımcılar için kritik analizler yaptı.
ALTIN FİYATLARI İÇİN BU SEVİYELERDE KALMA ADINA GÜÇLÜ BİR SEBEP VAR MI?
"Altının 1950 dolarlı seviyelerde kalmak için güçlü sebepleri var mı" sorusunu yanıtlayan Karabulut, "2000 doların üzerinde konuştuğumuz zamanda bir kar realizasyonu gelebileceğini değiniyorduk. Bundan sonraki süreçte bu teşvik paketlerinin yavaşlayabilir, yani en azından kısa bir süre için belki devam edilebilir" dedi.
"CİDDİ BİR SATIŞ BASKISI OLABİLİR"
Teşvik paketleri konusunda ABD ve Euro Bölgesi'nde bir beklenti olduğunu ifade eden uzman isim, "Ben bunun uzun bir süre devam ettirilebileceğini düşünmüyorum. Bu açıdan ons altın fiyatları için 1940 dolar seviyesi önemli bir seviye. Altın fiyatları eğer bu seviyenin altına gevşerse ben ciddi bir satış baskısı olabileceğini düşünüyorum" açıklaması yaptı.
"BEKLENTİ GERÇEKLEŞİRSE ALTIN FİYATLARI DÜŞEBİLİR"
Altının bir destek seviyesi oluşturmaya çalıştığının altını çizen Karabulut, "Özellikle bu ABD ve Euro bölgesinde teşvik paketlerinin açıklanmasıyla bir anlamda beklentinin gerçekleşmesiyle aşağı yönlü bir hareketin devamı gelebilir diye düşünüyorum" dedi.
"ONS ALTINDA 1940 DOLAR SEVİYESİ YATIRIMCILAR İÇİN KRİTİK"
Altın fiyatları için kritik seviye olarak 1940 dolar seviyesini belirleyen Karabulut, "Özellikle 1940 dolar seviyesinin ben yatırımcılar tarafından takip edilmesini gerektiğini düşünüyorum. Bu seviyelerin kırılması halinde 1850-1750 dolar seviyelerine kadar bir geri çekilme görülebilir. 1940 dolar seviyesinin üzerinde ise yükseliş hareketinin devamı beklenebilir" dedi.
"1940 DOLARIN ALTINDA CİDDİ SATIŞ BASKISI GELEBİLİR"
Şu ana kadar olan satışların bir kar realizasyonu olduğunu vurgulayan piyasa uzmanı, "1940 dolar seviyesinin altında kapanışların olması durumunda yükselişin trendinin dönüşümü anlamı taşıdığını ve altın fiyatlarında ciddi satışlar beklenebilir diye düşünüyorum" dedi.
"2011 VE 2013 YILINDAKİ BENZER HAREKETLER GÖRÜLEBİLİR"
2011 ve 2013 yılındaki gibi benzer hareketlerin görülebileceğini ifade eden Karabulut, "Nedir? Bu özellikle bundan sonraki süreçte yavaş yavaş enflasyon da gelecek. Geçen hafta ABD tarafından gelen enflasyon verisinde ciddi yukarı yönlü hareket var. Yani en azından bir dipten dönüşün olduğunu görüyoruz. Bu kadar para bolluğunun mutlaka bir karşılığı olacaktır diye düşünüyorum" dedi.
NOT: GRAFİKTE HER MUM 1 AYI GÖSTERMEKTEDİR
"SONRAKİ TOPLANTIALARDA ŞAHİN BİR TUTUM GELEBİLİR"
Para bolluğunun enflasyondaki kıpırdanmaları artırabileceğini bildiren Karabulut, "Yani burada ilerleyen zamanlarda sonraki toplantılarda muhtemelen şahin bir tutum görülebilir diye düşünüyorum. Bu daha çok sözel yönlendirmelerle piyasayı hazırlama yönüne gidebilirler" dedi.
İşte Stratejist Yeliz Karabulut'un A Para'daki o açıklamalarının detaylı videosu:
Altın fiyatları sert düşer mi? Karabulut: Altın fiyatları o seviyenin altına gevşerse...