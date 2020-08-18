Eski ECB Başkanı Draghi uyardı: Ekonomileri yenilemek için kullanın yoksa...

Avrupa Merkez Bankası eski Başkanı Mario Draghi, hükümetleri koronavirüs nedeniyle uygulamaya koydukları devasa teşvikleri ekomnomilerini yenilemek için kullanmaları gerektiğini, aksi takdirde yeni bir borç krizi ile karşı karşıya kalacakları konusunda uyardı.

Ekim ayında görevinden ayrılan Draghi yaptığı açıklamada, hükümetlerin gelecekte koronavirüs ile mücadelenin maliyetini geri ödeyecek olan genç insanlar arasında hayal kırıklığından kaçınmayı sağlayacak "güvenilir" ekonomik politikalara ihtiyaç olduğunu vurguladı.

İtalya'nın Rimini kentinde konuşan Draghi, "Avrupalı kurumlar, tasarruf sahipleri ve finansal piyasalar, ancak beyeri sermayeye yatırım, kritik altyapı veya araştırma için kullanır iye "iyi borç" bulabilirler. Eğer borç, verimli olmayan alanlarda kullanılır ise, 'kötü borç' olarak görülür, sürdürülebilirlir aşınır. Düşük faiz tek başına sürdürülebilirliği garanti altına alamaz" dedi.

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