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Uzman isimden kritik hamle için flaş yorum! 'Doları frenleyebilecek bir adım'

yayınına katılan İntegral Yatırım Satış Müdür Yardımcısı Dr. Mehmet Ali Gürbüz, 'nın yaptığı hamleleri değerlendirdi. Gürbüz, bankaların borç alma limitlerinin yarıya indirilmesi kararının varlıklarını bozmaya yöneltecek bir karar olduğunu ifade ederek, "Karar doların yükselişini frenleyebilecek adımlardan bir tanesi" dedi ve yatırımcılar için kritik "Bu sıkılaşma adımları neye işaret eder" sorusunu yanıtladı.

Giriş Tarihi: 18.8.2020 14:55 Son Güncelleme: 18.8.2020 15:05 ABONE OL
Uzman isimden kritik hamle için flaş yorum! 'Doları frenleyebilecek bir adım'

"Bu sıkılaşma adımları neye işaret eder" sorusunu yayınına katılan İntegral Yatırım Satış Müdür Yardımcısı Dr. Mehmet Ali Gürbüz yanıtlarken dikkat çeken ifadeler kullandı.

Uzman isimden kritik hamle için flaş yorum! 'Doları frenleyebilecek bir adım'

"DOLARI FRENLEYEBİLECEK ADIMLARDAN BİR TANESİ"

'nın attığı adımla, bankaların borç alma limitlerini gecelik vadede yarıya düşürüldüğünü ifade eden Gürbüz, "Burada bankaları özellikle pozisyonlarına bağlı olarak likit yaratmak adına TL bulamıyorlarsa, otomatik olarak varlıklarını bozmaya itecek bir karar. Bu anlamda doların yükselişini frenleyebilecek adımlardan bir tanesi" dedi.

Özellikle ağırlıklı ortalamanın 9.17'ye gelmesi ve politika faizinin üstüne çıkan bir faiz uygulanıyor olmasına değinen Gürbüz, "Normalde üst bandın 9.75 olduğunu biliyoruz. Merkez, buraya kadar çıkabileceğini açıkça ifade ediyor" dedi.

Uzman isimden kritik hamle için flaş yorum! 'Doları frenleyebilecek bir adım'

"ADIMLAR PİYASAYA GÜVEN VERİYOR"

Adımların 'nın sıkı duruşunu koruyacağını gösterdiğini vurgulayan Gürbüz, "Merkez Bankası önümüzdeki dönemde de biz piyasasın gerektirdiği aksiyonları almaya devam edeceğiz mesajı veriyor. Bu da açıkçası güven veriyor" dedi.

Uzman isimden kritik hamle için flaş yorum! 'Doları frenleyebilecek bir adım'

"BİRAZ DAHA SIKILAŞTIRMAYA GİDEBİLİR"

'nın adımlarını tamamen yerinde olarak nitelendiren Gürbüz, "Özellikle piyasaya verdiği dik duruş, gerekli adımların sert bir şekilde kullanılmaya devam edileceğine dair mesajlar, piyasaya açıkçası güven veriyor. Kur tarafında şokların yaşanmaması açısından Merkez'in bankalar tarafında biraz daha sıkılaştırmaya gidebileceğini ifade edelim" dedi.

Uzman isimden kritik hamle için flaş yorum! 'Doları frenleyebilecek bir adım'

İşte İntegral Yatırım Satış Müdür Yardımcısı Dr. Mehmet Ali Gürbüz'ün A Para'daki o açıklamaları:

Merkez Bankası'nın sıkılaştırma adımları neye işaret ediyor? Gürbüz: Doları frenleyebilecek bir adım

Uzman isimden kritik hamle için flaş yorum! 'Doları frenleyebilecek bir adım'

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Uzman isimden kritik hamle için flaş yorum! 'Doları frenleyebilecek bir adım'
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