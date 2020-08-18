Uzman isimden kritik hamle için flaş yorum! 'Doları frenleyebilecek bir adım'

"Bu sıkılaşma adımları neye işaret eder" sorusunu A Para yayınına katılan İntegral Yatırım Satış Müdür Yardımcısı Dr. Mehmet Ali Gürbüz yanıtlarken dikkat çeken ifadeler kullandı.
"DOLARI FRENLEYEBİLECEK ADIMLARDAN BİR TANESİ"
Merkez Bankası'nın attığı adımla, bankaların borç alma limitlerini gecelik vadede yarıya düşürüldüğünü ifade eden Gürbüz, "Burada bankaları özellikle pozisyonlarına bağlı olarak likit yaratmak adına TL bulamıyorlarsa, otomatik olarak döviz varlıklarını bozmaya itecek bir karar. Bu anlamda doların yükselişini frenleyebilecek adımlardan bir tanesi" dedi.
Özellikle ağırlıklı ortalamanın 9.17'ye gelmesi ve politika faizinin üstüne çıkan bir faiz uygulanıyor olmasına değinen Gürbüz, "Normalde üst bandın 9.75 olduğunu biliyoruz. Merkez, buraya kadar çıkabileceğini açıkça ifade ediyor" dedi.
"ADIMLAR PİYASAYA GÜVEN VERİYOR"
Adımların Merkez Bankası'nın sıkı duruşunu koruyacağını gösterdiğini vurgulayan Gürbüz, "Merkez Bankası önümüzdeki dönemde de biz piyasasın gerektirdiği aksiyonları almaya devam edeceğiz mesajı veriyor. Bu da açıkçası güven veriyor" dedi.
"BİRAZ DAHA SIKILAŞTIRMAYA GİDEBİLİR"
Merkez Bankası'nın adımlarını tamamen yerinde olarak nitelendiren Gürbüz, "Özellikle piyasaya verdiği dik duruş, gerekli adımların sert bir şekilde kullanılmaya devam edileceğine dair mesajlar, piyasaya açıkçası güven veriyor. Kur tarafında şokların yaşanmaması açısından Merkez'in bankalar tarafında biraz daha sıkılaştırmaya gidebileceğini ifade edelim" dedi.
İşte İntegral Yatırım Satış Müdür Yardımcısı Dr. Mehmet Ali Gürbüz'ün A Para'daki o açıklamaları:
Merkez Bankası'nın sıkılaştırma adımları neye işaret ediyor? Gürbüz: Doları frenleyebilecek bir adım