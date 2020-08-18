Uzman isimden kritik hamle için flaş yorum! 'Doları frenleyebilecek bir adım'

"DOLARI FRENLEYEBİLECEK ADIMLARDAN BİR TANESİ"

Merkez Bankası'nın attığı adımla, bankaların borç alma limitlerini gecelik vadede yarıya düşürüldüğünü ifade eden Gürbüz, "Burada bankaları özellikle pozisyonlarına bağlı olarak likit yaratmak adına TL bulamıyorlarsa, otomatik olarak döviz varlıklarını bozmaya itecek bir karar. Bu anlamda doların yükselişini frenleyebilecek adımlardan bir tanesi" dedi.

Özellikle ağırlıklı ortalamanın 9.17'ye gelmesi ve politika faizinin üstüne çıkan bir faiz uygulanıyor olmasına değinen Gürbüz, "Normalde üst bandın 9.75 olduğunu biliyoruz. Merkez, buraya kadar çıkabileceğini açıkça ifade ediyor" dedi.