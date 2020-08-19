Başkan Erdoğan 'Müjde' dedi: Borsa İstanbul uçtu dolar düştü!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile Ankara Sincan'da 400 milyon dolarlık yatırımla Kalyon Holding tarafından kurulan Güneş Teknolojileri Fabrikası açıldı. Başkan Erdoğan açılış töreninde gündem yaratacak açıklamalarda bulundu.
'MÜJDE' SÖYLEMİ PİYASALARDA DOPİNG ETKİSİ YARATTI
Erdoğan, "Cuma günü inşallah milletimize bir müjdeyi vermekle karşı karşıya olacağımızı düşünüyorum. Cuma günü inşallah bu müjdeyi tüm ülkemize vermek suretiyle yeni bir dönemin açılacağına da inanıyorum" ifadelerini kullanması o saate kadar primli seyreden Borsa İstanbul tırmanışa geçti.
Borsa İstanbul yüzde 3'e yakın primle yukarıda 1123 puana kadar yükselirken, dolar yüzde 2'yi aşan kayıpla 7.35 bandından sert düşerek 7.20 lira seviyelerine kadar çekildi. Dolar kurundaki düşüşle satıcılı seyreden gram altın fiyatlarında satışlar derinleşerek 457 lira seviyesine kadar geri çekilme yaşandı.
ENERJİ ŞİRKETLERİ DİKKAT ÇEKTİ
Borsa İstanbul'da yükselişte enerji şirketleri dikkat çekti. Ak Enerji, Aksa Enerji, Ayen Enerji, Aygaz, Tüpraş, İpek Doğal Enerji, Petkim, Zorlu Enerji gibi sanayinin önde gelen enerji şirketlerinin hisse senetlerinde yukarı yönlü sert hareketler yaşanarak yüzde 5'leri aşan prim görüldü.
ORUÇ REİS DOĞALGAZ BULDU İDDİASI
Başkan Erdoğan'ın Cuma günü açıklayacağı müjde haberiyle piyasalarda hareketli dakikalar yaşandı. Hareketin özellikle borsadaki enerji şirketlerinde olması akıllara Oruç Reis'i getirerek, "Türkiye Akdeniz'de doğalgaz rezervi mi buldu" sorusunun kulislerde konuşulmaya başlanmasına neden oldu.
BLOOMBERG: TÜRKİYE KARADENİZ'DE ENERJİ KAYNAĞI BULDU
Bloomberg'in iddiasına göre ise Türkiye, Karadeniz'deki enerji kaynağı arama çalışmalarından olumlu netice aldı. Karadeniz'de bir enerji kaynağı keşfedildi.
BAŞKAN ERDOĞAN AŞI HABERİNİ Mİ AÇIKLAYACAK?
Piyasada konuşulan, "Türkiye Akdeniz'de doğalgaz mı buldu" iddiasının dışında bir diğer iddia ise "Türkiye koronavirüs konusunda bir tedavi veya aşı bulmuş olabilir" iddiası oldu.
Türkiye'de tüm gözler Başkan Erdoğan'ın Cuma günü açıklayacağı müjde haberine çevrildi.
Ekonomist Cüneyt Paksoy, Başkan Erdoğan'ın 'Müjde' açıklamasıyla hareketlenen piyasaları A Haber'de değerlendirdi.
Başkan Erdoğan'ın açıklaması piyasaları nasıl etkiledi? | Video