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'Müjde' dedi: uçtu düştü!

, 400 milyon dolarlık yatırımla Kalyon Holding tarafından kurulan Güneş Teknolojileri Fabrikası açılışında gündem yaratacak açıklamalar yaptı. Erdoğan'ın konuşmasında,"Cuma günü inşallah milletimize bir müjdeyi vermekle karşı karşıya olacağımızı düşünüyorum" açıklamasını yapmasıyla tırmanışa geçerken, sert düştü. kurunun gerilemesiyle zaten satıcılı seyreden fiyatlarında satışlar derinleşti.

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Giriş Tarihi: 19.8.2020 17:52 Son Güncelleme: 19.8.2020 19:18 ABONE OL
Başkan Erdoğan 'Müjde' dedi: Borsa İstanbul uçtu dolar düştü!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı 'ın katılımı ile Ankara Sincan'da 400 milyon dolarlık yatırımla Kalyon Holding tarafından kurulan Güneş Teknolojileri Fabrikası açıldı. açılış töreninde gündem yaratacak açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan 'Müjde' dedi: Borsa İstanbul uçtu dolar düştü!

'MÜJDE' SÖYLEMİ PİYASALARDA DOPİNG ETKİSİ YARATTI

Erdoğan, "Cuma günü inşallah milletimize bir müjdeyi vermekle karşı karşıya olacağımızı düşünüyorum. Cuma günü inşallah bu müjdeyi tüm ülkemize vermek suretiyle yeni bir dönemin açılacağına da inanıyorum" ifadelerini kullanması o saate kadar primli seyreden tırmanışa geçti.

Başkan Erdoğan 'Müjde' dedi: Borsa İstanbul uçtu dolar düştü!

yüzde 3'e yakın primle yukarıda 1123 puana kadar yükselirken, yüzde 2'yi aşan kayıpla 7.35 bandından sert düşerek 7.20 lira seviyelerine kadar çekildi. Dolar kurundaki düşüşle satıcılı seyreden gram fiyatlarında satışlar derinleşerek 457 lira seviyesine kadar geri çekilme yaşandı.

ENERJİ ŞİRKETLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Borsa İstanbul'da yükselişte enerji şirketleri dikkat çekti. Ak Enerji, Aksa Enerji, Ayen Enerji, Aygaz, Tüpraş, İpek Doğal Enerji, Petkim, Zorlu Enerji gibi sanayinin önde gelen enerji şirketlerinin hisse senetlerinde yukarı yönlü sert hareketler yaşanarak yüzde 5'leri aşan prim görüldü.

Başkan Erdoğan 'Müjde' dedi: Borsa İstanbul uçtu dolar düştü!

ORUÇ REİS DOĞALGAZ BULDU İDDİASI

'ın Cuma günü açıklayacağı müjde haberiyle piyasalarda hareketli dakikalar yaşandı. Hareketin özellikle borsadaki enerji şirketlerinde olması akıllara Oruç Reis'i getirerek, "Türkiye Akdeniz'de doğalgaz rezervi mi buldu" sorusunun kulislerde konuşulmaya başlanmasına neden oldu.

BLOOMBERG: TÜRKİYE KARADENİZ'DE ENERJİ KAYNAĞI BULDU

Bloomberg'in iddiasına göre ise Türkiye, Karadeniz'deki enerji kaynağı arama çalışmalarından olumlu netice aldı. Karadeniz'de bir enerji kaynağı keşfedildi.

Başkan Erdoğan 'Müjde' dedi: Borsa İstanbul uçtu dolar düştü!

BAŞKAN ERDOĞAN AŞI HABERİNİ Mİ AÇIKLAYACAK?

Piyasada konuşulan, "Türkiye Akdeniz'de doğalgaz mı buldu" iddiasının dışında bir diğer iddia ise "Türkiye koronavirüs konusunda bir tedavi veya aşı bulmuş olabilir" iddiası oldu.

Türkiye'de tüm gözler 'ın Cuma günü açıklayacağı müjde haberine çevrildi.

Başkan Erdoğan 'Müjde' dedi: Borsa İstanbul uçtu dolar düştü!

Ekonomist Cüneyt Paksoy, Başkan Erdoğan'ın 'Müjde' açıklamasıyla hareketlenen piyasaları A Haber'de değerlendirdi.

Başkan Erdoğan'ın açıklaması piyasaları nasıl etkiledi? | Video

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Başkan Erdoğan 'Müjde' dedi: Borsa İstanbul uçtu dolar düştü!
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