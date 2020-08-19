Başkan Erdoğan 'Müjde' dedi: Borsa İstanbul uçtu dolar düştü!

'MÜJDE' SÖYLEMİ PİYASALARDA DOPİNG ETKİSİ YARATTI

Erdoğan, "Cuma günü inşallah milletimize bir müjdeyi vermekle karşı karşıya olacağımızı düşünüyorum. Cuma günü inşallah bu müjdeyi tüm ülkemize vermek suretiyle yeni bir dönemin açılacağına da inanıyorum" ifadelerini kullanması o saate kadar primli seyreden Borsa İstanbul tırmanışa geçti.