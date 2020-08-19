Fed tutanakları yayınlandı: Üyeler büyümenin nasıl artırılacağını tartıştılar

Federal Açık Piyasa Komitesi'nin 28-29 Temmuz'da yaptığı FOMC toplantısının bugün yayınlanan tutanakları, Fed üyeleri faiz oranlarının hali nazırda sıfıra yakın olduğu ortamda büyümenin nasıl artırılabileceğini tartıştılar.

Fed Başkanı Powell ve diğer merkez bankası liderleri, düşük faiz dönemleri için uzun vadeli bir yaklaşım uygulamaya hazırlandıklarına işaret ettiler. Faizleri artırmadan önce uzun bir zaman alacağını not ettiler. Fed üyeleri, Temmuz toplantısının sonunda yeni politika adımları açıklamadılar ve ekonomiye yardım için agresif tedbirleri devam ettirme taahhütünü tekrarladılar.

Yetkililer, enflasyon çerçevesine konusunda endişelerin ortaya çıkardığı uzun vadeli yaklaşımlarını gözden geçirmeye başladıklarını ifade ederken, gözden geçirmenin sonunda yapılacak her şey konusunda bilgi verileceğini de belirttiler. Tutanaklar, birçok katılımcının yüzde 2 enflasyona dönmek, ekonomik toparlanmanın desteklenmesi içn ek desteklemenin gerekebileceğine işaret ettiklerini gösterdi.

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