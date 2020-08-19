SON DAKİKA! Altın fiyatları kritik seviyenin altına geriledi! Altında ibre tersine mi dönüyor? Uzman isimden flaş altın yorumu: Altın fiyatları için yönün…

"ALTINDA ESKİ HEYECAN YOK"

Altın fiyatları konusunda A Para'da değerlendirmeler bulunan bir diğer isim Ahlatcı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş oldu. Erbaş, altın fiyatları için yorumlarda bulunarak dikkat çeken açıklamalar yaptı. Erbaş, yakın zamanda altını zayıflatacak haber akışının düzeltmeleri beraberinde getirebileceğini ifade ederek, "Altında eski heyecan yok" dedi.

Mevcut konjoktür içerisinde altının hala bir alternatif olmaya devam ettiğini ifade eden Erbaş, "Karşı taraftan yani altını zayıflatacak yakın zamanda gelebilecek haber akışı 1860 düzeltmesine benzer geri çekilmeleri beraberinde getirebilir" dedi.