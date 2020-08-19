SON DAKİKA! Altın fiyatları sert düştü! Altında ibre tersine mi dönüyor? Uzman isimden flaş altın yorumu: Altın fiyatları için yönün…

7 AĞUSTOS'TAN SONRA DALGALANMALAR BAŞLADI
Ağustos ayında ons altın 2075 dolar düzeyinde tarihi zirvesini gördü. Gram altın ise bu ons tarafından gelen destekle 488 lirayı görerek Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesini test etti. Tarihi zirvelerin ardından altın fiyatlarında sert fiyat hareketleri görüldü. Sadece bir kaç günde ons altın 212 dolar birden düşerek 1863 doları, gram altın ise 55 lira düşerek 433 lirayı gördü.
1 GÜNDE ONS ALTIN 61 DOLAR GRAM ALTIN 22 LİRA BİRDEN DÜŞTÜ
Aşağı yönlü sert hareketlerin ardından, son günlerde altında tepki alımları görülse de altında göstergeler yeniden kırmızıya döndü. Ons altın dün gördüğü 2015 dolar seviyesinin ardından bugün ibresini aşağı çevirerek, uzmanların kritik psikolojik sınır olarak nitelendirdiği 2000 dolar seviyesinin altına sarkarak 1954 doları gördü. Gram altın ise ons tarafından esen rüzgarla hareketini sürdürmeye devam ederek dünkü 478 lirayı test etmesinin ardından bugün ons tarafındaki düşüşe dolar kurundaki geri çekilme eklenince 456 liraya kadar gevşedi.. Böylece yalnızca 1 günde gram altında 22 lira birden sert düşüş gözlenmiş oldu.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN 'MÜJDE' DEMESİ ÖNCE DOLARI ARDINDAN ALTINI VURDU
Başkan Erdoğan, Kalyon Holding tarafından kurulan Güneş Teknolojileri Fabrikası açılışında gündem yaratacak açıklamalar yaptı. Erdoğan, "Cuma günü inşallah milletimize bir müjdeyi vermekle karşı karşıya olacağımızı düşünüyorum" açıklamasını yapmasıyla Borsa İstanbul tırmanışa geçerken, dolar kuru sert düştü. Dolar kurunun gerilemesiyle zaten satıcılı seyreden altın fiyatlarında satışlar derinleşti.
GRAM ALTINDA YÖNÜ ONS VE DOLAR KURU BELİRLİYOR
Altın fiyatlarının yukarı aşağı sert hareketler yapması altın yatırımcısının kafasını düşüş devam edecek mi yoksa tepki alımları güçlenecek mi sorusunun kurcalamasına neden oldu. Bunanla beraber son dakika gelişmeleri merak edinmeye başlandı. Yatırımcılar özellikle uzmanlardan altın yorumu ve analizlerini araştırıyor.
Gram altın fiyatlarının ons altının ve Dolar/TL'den etkilenmesi dolayısıyla yerli yatırımcılar ons altın ve dolar kurunu dikkatle izlemeye başladı.
"ALTIN FİYATLARI İÇİN KRİTİK SEVİYE 1950 DOLAR"
Altın fiyatları için ons tarafında 1950 seviyesinin önemli bir nokta olduğunu ifade eden Karabulut, "Bu seviyenin üzerinde tutunmaya devam etmesi halinde 2070 sevilerine doğru bir yükseliş hareketini tekrar görebiliriz" dedi.
"TEŞVİK PAKETLERİNİN SONUNA GELİNDİĞİ BEKLENTİSİ ALTIN FİYATLARI İÇİN SATIŞ GETİREBİLİR"
Altında özellikle takip ettiği noktayı 'Ekonomilerde 'V' şeklinde bir toparlanma' konusu olarak vurgulayan uzman isim, "Hem Avrupa'da hem ABD'de teşvik beklentileri söz konusu. Özellikle teşvik paketlerinin açıklamasıyla birlikte ki benim beklentim ya sonuncu teşvik paketi olacak ya sondan bir önceki teşvik paketi olabilir diye düşünüyorum. Bu da takibi altın fiyatları için beklentiler gerçekleşti noktasıyla birlikte muhtemelen satış baskısı getirebilir" dedi.
"ALTIN FİYATLARI İÇİN YÖN OLDUKÇA AŞAĞI İŞARET EDEBİLİR"
Altın fiyatları konusunda yatırımcıların özellikle 1950 dolar seviyesini takip etmesi gerektiğini belirten Karabulut, "Önceki satışlar özellikle bir kar realizasyonuydu. Ancak 1950 dolar seviyesinin altında günlük kapanışların olması, yine teşvik paketlerinin sonunun geldiği beklentisi ya da bundan sonraki hareketin biraz daha şahin olması beklentisi hakim olmasıyla birlikte altın fiyatları için yönün oldukça aşağıya işaret edebileceğini düşünüyorum" dedi.
İşte Karabulut'un A Para'daki altın fiyatları hakkındaki yatırımcılar için kritik o değerlendirmesi:
Altın fiyatları düşecek mi? Karabulut: Beklentiler gerçekleşti noktasıyla birlikte satış baskısı gelebilir
"ALTINDA ESKİ HEYECAN YOK"
Altın fiyatları konusunda A Para'da değerlendirmeler bulunan bir diğer isim Ahlatcı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş oldu. Erbaş, altın fiyatları için yorumlarda bulunarak dikkat çeken açıklamalar yaptı. Erbaş, yakın zamanda altını zayıflatacak haber akışının düzeltmeleri beraberinde getirebileceğini ifade ederek, "Altında eski heyecan yok" dedi.
Mevcut konjoktür içerisinde altının hala bir alternatif olmaya devam ettiğini ifade eden Erbaş, "Karşı taraftan yani altını zayıflatacak yakın zamanda gelebilecek haber akışı 1860 düzeltmesine benzer geri çekilmeleri beraberinde getirebilir" dedi.
Ahlatcı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş'ın A Para'daki açıklamaları:
Altın cazibesini koruyor mu? Erbaş: Altında eski heyecan yok