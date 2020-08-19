SON DAKİKA! Altın fiyatları sert düştü! Altında ibre tersine mi dönüyor? Uzman isimden flaş altın yorumu: Altın fiyatları için yönün…

1 GÜNDE ONS ALTIN 61 DOLAR GRAM ALTIN 22 LİRA BİRDEN DÜŞTÜ

Aşağı yönlü sert hareketlerin ardından, son günlerde altında tepki alımları görülse de altında göstergeler yeniden kırmızıya döndü. Ons altın dün gördüğü 2015 dolar seviyesinin ardından bugün ibresini aşağı çevirerek, uzmanların kritik psikolojik sınır olarak nitelendirdiği 2000 dolar seviyesinin altına sarkarak 1954 doları gördü. Gram altın ise ons tarafından esen rüzgarla hareketini sürdürmeye devam ederek dünkü 478 lirayı test etmesinin ardından bugün ons tarafındaki düşüşe dolar kurundaki geri çekilme eklenince 456 liraya kadar gevşedi.. Böylece yalnızca 1 günde gram altında 22 lira birden sert düşüş gözlenmiş oldu.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN 'MÜJDE' DEMESİ ÖNCE DOLARI ARDINDAN ALTINI VURDU

Başkan Erdoğan, Kalyon Holding tarafından kurulan Güneş Teknolojileri Fabrikası açılışında gündem yaratacak açıklamalar yaptı. Erdoğan, "Cuma günü inşallah milletimize bir müjdeyi vermekle karşı karşıya olacağımızı düşünüyorum" açıklamasını yapmasıyla Borsa İstanbul tırmanışa geçerken, dolar kuru sert düştü. Dolar kurunun gerilemesiyle zaten satıcılı seyreden altın fiyatlarında satışlar derinleşti.