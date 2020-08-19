SON DAKİKA HABER! Altın fiyatları sert düştü! Altında ibre tersine mi dönüyor? Uzman isimden flaş altın yorumu: Altın fiyatları için yönün…

7 AĞUSTOS'TAN SONRA DALGALANMALAR BAŞLADI

Ağustos ayında ons altın 2075 dolar düzeyinde tarihi zirvesini gördü. Gram altın ise bu ons tarafından gelen destekle 488 lirayı görerek Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesini test etti. Tarihi zirvelerin ardından altın fiyatlarında sert fiyat hareketleri görüldü. Sadece bir kaç günde ons altın 212 dolar birden düşerek 1863 doları, gram altın ise 55 lira düşerek 433 lirayı gördü.

Hem ons altın tarafında hem de gram altın tarafında bu sert düşüşün ardından tepki alımlarıyla özellikle 12 Ağustos tarihinde yön terkar yukarı döndü. 18 Ağustos tarihinde ons altın 2015 dolar, gram altın ise 478 lira seviyesine kadar yükseldi.