Başkan Erdoğan'ın 'Müjde'si ne olacak? Cuma günü dünyada tüm gözler Türkiye’ye çevrilecek!

"EKSEN DEĞİŞİKLİĞİ VURGUSU HEYECANLANDIRDI"

Başkan Erdoğan'ın konuşmasının ardından gazeteciler Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a Başkan Erdoğan'ın 'Müjde'sini sordu. Bakan Albayrak, "Hakikaten Türkiye için bir eksen değişikliği, değişim ve dönüşüm noktasında önemli bir süreç olacak, önemli bir haber olacak. Onun için Cumhurbaşkanımızın söylediğinin ötesine bir kelime daha söylemek doğru olmaz. Cuma'yı bekleyelim. Biraz meraklanalım" dedi.

Ekonomistler, Bakan Albayrak'ın 'Müjde'yi özellikle 'Eksen değişikliği' olarak ifade etmesinin önemine dikkat çekti ve Bakan Albayrak'ın tarifinin Cuma günü açıklanacak 'Müjde' konusunda heyecanın bir kat daha arttığını ifade etti.