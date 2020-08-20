Haberler Haberler Haberleri Başkan Erdoğan'ın 'Müjde'si ne olacak? Cuma günü dünyada tüm gözler Türkiye’ye çevrilecek!

'ın ''si ne olacak? Cuma günü dünyada tüm gözler ’ye çevrilecek!

'nin ilk yerli güneş paneli fabrikası olan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nın açılışında 'ın "Cuma günü inşallah milletimize bir '' vermekle karşı karşıya olacağımızı düşünüyorum" açıklaması ve Hazine ve Maliye Bakanı 'ın bu 'Müjde' hakkında "Türkiye için bir eksen değişikliği' demesi tüm dünyada gözlerin Türkiye'ye çevrilmesine neden oldu. 'Müjde' açıklaması sosyal medyanın gündemine oturdu ve herkes "'ın Cuma günü açıklayacağı 'Müjde' ne?" sorusuna cevap aramaya başladı.

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Giriş Tarihi: 20.8.2020 12:49 Son Güncelleme: 20.8.2020 13:10 ABONE OL
Başkan Erdoğan'ın 'Müjde'si ne olacak? Cuma günü dünyada tüm gözler Türkiye’ye çevrilecek!

Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunan Başkan , "Cuma günü bir '' vereceğiz, 'de yeni bir dönemin açılacağına inanıyorum" demesi tüm Türkiye'yi gündemin bir numaralı maddesi haline geldi ve tüm dünyada gözlerin Türkiye'ye dönmesine neden oldu.

Başkan Erdoğan'ın 'Müjde'si ne olacak? Cuma günü dünyada tüm gözler Türkiye’ye çevrilecek!

"EKSEN DEĞİŞİKLİĞİ VURGUSU HEYECANLANDIRDI"

'ın konuşmasının ardından gazeteciler Hazine ve Maliye Bakanı 'a Başkan Erdoğan'ın ''sini sordu. , "Hakikaten için bir eksen değişikliği, değişim ve dönüşüm noktasında önemli bir süreç olacak, önemli bir haber olacak. Onun için Cumhurbaşkanımızın söylediğinin ötesine bir kelime daha söylemek doğru olmaz. Cuma'yı bekleyelim. Biraz meraklanalım" dedi.

Ekonomistler, Bakan Albayrak'ın 'Müjde'yi özellikle 'Eksen değişikliği' olarak ifade etmesinin önemine dikkat çekti ve Bakan Albayrak'ın tarifinin Cuma günü açıklanacak 'Müjde' konusunda heyecanın bir kat daha arttığını ifade etti.

Başkan Erdoğan'ın 'Müjde'si ne olacak? Cuma günü dünyada tüm gözler Türkiye’ye çevrilecek!

PİYASALAR HAREKETLİ DAKİKALARA SAHNE OLDU

'ın Cuma günü açıklayacağı '' haberiyle de piyasalarda son derece hareketli anlar yaşandı. Zaten primli seyreden biranda açıklamayla gaza bastı. 7.35'li seviyelerden 7.20'lere kadar çekildi. Dolar kurundaki sert geri çekilmeyle beraber gram önceki gün gördüğü 478 liranın ardından 28 lira birden geri çekilerek 450 lira seviyesine kadar gevşedi.

ERDOĞAN 'MÜJDE' DEDİ ENERJİ ŞİRKETLERİNİN HİSSELERİ UÇTU

İstanbul'da yükselişte enerji şirketleri dikkat çekti. Ak Enerji, Aksa Enerji, Ayen Enerji, Aygaz, Tüpraş, İpek Doğal Enerji, Petkim, Zorlu Enerji gibi sanayinin önde gelen enerji şirketlerinin hisse senetlerinde yukarı yönlü sert hareketler yaşandı. Borsada işlem gören halka açık bu enerji şirketlerinin kimisi tavandan işlem görürken kimisinin primi ise yüzde 5 ile 10 arasında değişti.

'PİYASALAR DOĞALGAZ VEYA PETROL BULUNDU'YU FİYATLADI

Açılış Töreni'nde Başkan Erdoğan'ın, ''Bir asır önce nasıl millet olarak Sevr'i yırtıp atmışsak bugün de Doğu Akdeniz'de dayatılmak istenen Sevr'e boyun eğmeyeceğiz'' diyerek Akdeniz'e vurgu yapması ve "Cuma günü milletime bir müjdem var" demesi bir araya gelince Borsa İstanbul'da hareketin özellikle enerji şirketlerinde olmasına neden oldu.

Başkan Erdoğan'ın 'Müjde'si ne olacak? Cuma günü dünyada tüm gözler Türkiye’ye çevrilecek!

BLOOMBERG TÜRKİYE'NİN KARADENİZ'DE ENERJİ KAYNAĞI BULDUĞUNU İDDİA ETTİ

Bloomberg'in son dakika geçtiği habere göre ise , Karadeniz'deki enerji kaynağı arama çalışmalarından olumlu netice aldı ve Karadeniz'de bir enerji kaynağı keşfetti.

Piyasa kulislerinde en çok konuşulan konuların başında, Türkiye'nin Akdeniz ve Karadeniz'de sondaj çalışmaları sonucu petrol veya doğal gaz rezervi bulmuş olabilme ihtimali oldu.

Başkan Erdoğan'ın 'Müjde'si ne olacak? Cuma günü dünyada tüm gözler Türkiye’ye çevrilecek!

'MÜJDE' AŞI HABERİ Mİ OLACAK?

Piyasada bir diğer konuşulan konuların başında, " koronavirüs konusunda bir tedavi veya aşı bulmuş olabilir" iddiası oldu. Ancak bu konu diğer ihtimallere göre daha zayıf kaldı.

Başkan Erdoğan'ın 'Müjde'si ne olacak? Cuma günü dünyada tüm gözler Türkiye’ye çevrilecek!

ALTUN: SPEKÜLASYONLARA İTİBAR ETMEYİN

'ın '' açıklaması yazılı ve görsel medyada sıkça yer bulurken İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Altun, Başkan 'ın yarın açıklayacağı müjde üzerinden spekülasyonlar yapıldığını belirtti, bunlara itibar edilmemesini bildirdi. Altun, "Hep birlikte, heyecan içinde sayın Cumhurbaşkanımızın yarın yapacağı konuşmayı bekliyoruz" açıklamasını yaptı.

Artık 'de tüm gözler Başkan Erdoğan'ın Cuma günü açıklayacağı müjde haberine çevrildi.

Başkan Erdoğan'ın 'Müjde'si ne olacak? Cuma günü dünyada tüm gözler Türkiye’ye çevrilecek!

BAŞKAN ERDOĞAN'IN 'MÜJDE'Sİ NE OLACAK? TÜRKİYE CUMA GÜNÜNE KİLİTLENDİ!

Başkan Erdoğan'ın 'Müjde'si ne olacak? Türkiye Cuma gününe kilitlendi!

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Başkan Erdoğan'ın 'Müjde'si ne olacak? Cuma günü dünyada tüm gözler Türkiye’ye çevrilecek!
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