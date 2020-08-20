Başkan Erdoğan'ın 'Müjde'si ne olacak? Cuma günü dünyada tüm gözler Türkiye’ye çevrilecek!

Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Cuma günü bir 'Müjde' vereceğiz, Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına inanıyorum" demesi tüm Türkiye'yi gündemin bir numaralı maddesi haline geldi ve tüm dünyada gözlerin Türkiye'ye dönmesine neden oldu.
"EKSEN DEĞİŞİKLİĞİ VURGUSU HEYECANLANDIRDI"
Başkan Erdoğan'ın konuşmasının ardından gazeteciler Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a Başkan Erdoğan'ın 'Müjde'sini sordu. Bakan Albayrak, "Hakikaten Türkiye için bir eksen değişikliği, değişim ve dönüşüm noktasında önemli bir süreç olacak, önemli bir haber olacak. Onun için Cumhurbaşkanımızın söylediğinin ötesine bir kelime daha söylemek doğru olmaz. Cuma'yı bekleyelim. Biraz meraklanalım" dedi.
Ekonomistler, Bakan Albayrak'ın 'Müjde'yi özellikle 'Eksen değişikliği' olarak ifade etmesinin önemine dikkat çekti ve Bakan Albayrak'ın tarifinin Cuma günü açıklanacak 'Müjde' konusunda heyecanın bir kat daha arttığını ifade etti.
PİYASALAR HAREKETLİ DAKİKALARA SAHNE OLDU
Başkan Erdoğan'ın Cuma günü açıklayacağı 'Müjde' haberiyle de piyasalarda son derece hareketli anlar yaşandı. Zaten primli seyreden Borsa İstanbul biranda açıklamayla gaza bastı. Dolar 7.35'li seviyelerden 7.20'lere kadar çekildi. Dolar kurundaki sert geri çekilmeyle beraber gram altın fiyatları önceki gün gördüğü 478 liranın ardından 28 lira birden geri çekilerek 450 lira seviyesine kadar gevşedi.
ERDOĞAN 'MÜJDE' DEDİ ENERJİ ŞİRKETLERİNİN HİSSELERİ UÇTU
Borsa İstanbul'da yükselişte enerji şirketleri dikkat çekti. Ak Enerji, Aksa Enerji, Ayen Enerji, Aygaz, Tüpraş, İpek Doğal Enerji, Petkim, Zorlu Enerji gibi sanayinin önde gelen enerji şirketlerinin hisse senetlerinde yukarı yönlü sert hareketler yaşandı. Borsada işlem gören halka açık bu enerji şirketlerinin kimisi tavandan işlem görürken kimisinin primi ise yüzde 5 ile 10 arasında değişti.
'PİYASALAR DOĞALGAZ VEYA PETROL BULUNDU'YU FİYATLADI
Açılış Töreni'nde Başkan Erdoğan'ın, ''Bir asır önce nasıl millet olarak Sevr'i yırtıp atmışsak bugün de Doğu Akdeniz'de dayatılmak istenen Sevr'e boyun eğmeyeceğiz'' diyerek Akdeniz'e vurgu yapması ve "Cuma günü milletime bir müjdem var" demesi bir araya gelince Borsa İstanbul'da hareketin özellikle enerji şirketlerinde olmasına neden oldu.
BLOOMBERG TÜRKİYE'NİN KARADENİZ'DE ENERJİ KAYNAĞI BULDUĞUNU İDDİA ETTİ
Bloomberg'in son dakika geçtiği habere göre ise Türkiye, Karadeniz'deki enerji kaynağı arama çalışmalarından olumlu netice aldı ve Karadeniz'de bir enerji kaynağı keşfetti.
Piyasa kulislerinde en çok konuşulan konuların başında, Türkiye'nin Akdeniz ve Karadeniz'de sondaj çalışmaları sonucu petrol veya doğal gaz rezervi bulmuş olabilme ihtimali oldu.
'MÜJDE' AŞI HABERİ Mİ OLACAK?
Piyasada bir diğer konuşulan konuların başında, "Türkiye koronavirüs konusunda bir tedavi veya aşı bulmuş olabilir" iddiası oldu. Ancak bu konu diğer ihtimallere göre daha zayıf kaldı.
ALTUN: SPEKÜLASYONLARA İTİBAR ETMEYİN
Başkan Erdoğan'ın 'Müjde' açıklaması yazılı ve görsel medyada sıkça yer bulurken İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Altun, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın açıklayacağı müjde üzerinden spekülasyonlar yapıldığını belirtti, bunlara itibar edilmemesini bildirdi. Altun, "Hep birlikte, heyecan içinde sayın Cumhurbaşkanımızın yarın yapacağı konuşmayı bekliyoruz" açıklamasını yaptı.
Artık Türkiye'de tüm gözler Başkan Erdoğan'ın Cuma günü açıklayacağı müjde haberine çevrildi.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN 'MÜJDE'Sİ NE OLACAK? TÜRKİYE CUMA GÜNÜNE KİLİTLENDİ!
Başkan Erdoğan'ın 'Müjde'si ne olacak? Türkiye Cuma gününe kilitlendi!