Ekonomistler, TCMB'nin faiz kararını değerlendirdi! Merkez Bankası ne mesaj verdi?

Merkez Bankası son üç toplantıda bir hafta vadeli repo faizini (politika faizi) yüzde 8,25 seviyesinde sabit bıraktı. Gecelik borçlanma ve borç verme oranları sırasıyla yüzde 6,75 ve yüzde 9,75, Geç Likidite Penceresi borç verme oranı da yüzde 11,25 seviyesinde kalmış oldu.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği piyasa anketinde de medyan beklentisi politika faizinin değişmeyeceği yönündeydi. Para Politikası Kurulu (PPK) karar metninde likidite tedbirlerinin sürdürüleceğini vurguladı.

TCMB, faizleri değiştirmese de reel kredi büyümesi koşullarını sağlayan bankalar için, Türk lirası ve yabancı para zorunlu karşılıklarda artırımlara gitti. Böylece banka mart sonrasında zorunlu karşılıklar değişiklikleriyle yaptığı döviz likiditesini artırıcı adımlarını geri çekmiş oldu.

AA Finans Analisti ve Ekonomist Haluk Bürümcekçi, iç ve dış talep belirsizliğinin önemini korumasının faiz artışına gidilmeme gerekçesi olarak ileri sürüldüğünü belirtti.

TCMB'nin yakın dönemde politika faizinde artış olabileceğine yönelik sinyal vermediğini vurgulayan Bürümcekçi, "Banka, likidite politikasıyla fonlama maliyetinin faiz koridoru üst sınırı (yüzde 9,75) ve GLP faizi (yüzde 11,25) arasında oluşacağı mesajını vermektedir." dedi.