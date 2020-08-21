SON DAKİKA! Altın fiyatları ve dolar kurunda ‘Müjde’ hareketliliği!

'MÜJDE' YAKLAŞTI DOLAR DÜŞTÜ

Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından dolar kurunda bir miktar alım gözlendi. Gram altın fiyatları ise hem dolar kurundaki tepki alımlarının etkisiyle hem de ons tarafındaki hareketlere bağlı olarak 461 liraya yükseldi. Ancak Merkez Bankası hızlı bir kararla faiz açıklamasından hemen ardından reel kredi büyümesi koşullarını sağlayan bankalar için TL ve yabancı para zorunlu karşılık oranları artırıldı. 7.35'e kadar yükselen dolar kurunda Merkez Bankası'nın bu hamlesi sonrası yükseliş sınırlandı.

'Müjde' yaklaştıkça dolar kurunda ve gram altın fiyatlarında yön tekrar aşağı döndü ve bugün sabah saatlerinde dolar 7.19 seviyelerini gördü.