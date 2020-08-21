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HABER! ve ’ öncesi sert düştü!

haberi... ve kurunda 'ın bugün açıklayacağı '' haberi öncesi gevşedi. Dün 7.35 bandında seyreden bugün 'Müjde' açıklaması beklenirken 7.19 lira seviyelerine kadar çekildi. fiyatları ise dolar kurundaki gevşemenin etkisiyle 13 lira birden düşerek 461 lira bandından 448 liraya kadar geriledi. Yatırımcılar, " fiyatları düşecek mi", "Altın fiyatları yükselecek mi", "" gibi sorularına yanıt arayarak son dakika gelişmelerini takip ediyor. Altın fiyatları ve dolar kurundaki son durum haberin detayında...

Giriş Tarihi: 21.8.2020 12:49 Son Güncelleme: 21.8.2020 14:13 ABONE OL
SON DAKİKA HABER! Altın fiyatları ve dolar kuru ‘Müjde’ öncesi sert düştü!

Ankara Sincan'da 400 milyon dolarlık yatırımla Kalyon Holding tarafından kurulan Türkiye'nin ilk yerli güneş paneli fabrikasının açılışında gündem yaratacak açıklamalar yaptı. Başkan Erdoğan'ın açılış töreninde yaptığı '' açıklamasını ajanslar olarak geçti ve tüm dünyada gözler Türkiye'ye döndü.

SON DAKİKA HABER! Altın fiyatları ve dolar kuru ‘Müjde’ öncesi sert düştü!

'MÜJDE' SÖYLEMİ İLE BORSA İSTANBUL, DOLAR VE ALTIN HAREKETLENDİ

, " günü inşallah milletimize bir müjdeyi vermekle karşı karşıya olacağımızı düşünüyorum. Cuma günü inşallah bu müjdeyi tüm ülkemize vermek suretiyle yeni bir dönemin açılacağına da inanıyorum" ifadelerini kullanması ile piyasalar hareketlendi.

SON DAKİKA HABER! Altın fiyatları ve dolar kuru ‘Müjde’ öncesi sert düştü!

Borsa İstanbul yaklaşık 3 yükseldi. Endeksteki enerji şirketlerinin kimisi tavan olurken, kimisi de yüzde 5 ile yüzde 10 arasında değişen prim yaptı. Bu şirketlerdeki prim sonraki günde de devam etti.

SON DAKİKA HABER! Altın fiyatları ve dolar kuru ‘Müjde’ öncesi sert düştü!

'ın konuşmasının ardından yüzde 2'yi aşan kayıpla 7.35 bandından sert düşerek 7.20 lira seviyelerine kadar çekildi. kurundaki düşüşle satıcılı seyreden fiyatlarında satışlar derinleşerek 451 lira seviyesine kadar geri çekilme yaşandı.

SON DAKİKA HABER! Altın fiyatları ve dolar kuru ‘Müjde’ öncesi sert düştü!

'MÜJDE' YAKLAŞTI DOLAR DÜŞTÜ

Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından kurunda bir miktar alım gözlendi. ise hem dolar kurundaki tepki alımlarının etkisiyle hem de tarafındaki hareketlere bağlı olarak 461 liraya yükseldi. Ancak Merkez Bankası hızlı bir kararla faiz açıklamasından hemen ardından reel kredi büyümesi koşullarını sağlayan bankalar için TL ve yabancı para zorunlu karşılık oranları artırıldı. 7.35'e kadar yükselen dolar kurunda Merkez Bankası'nın bu hamlesi sonrası yükseliş sınırlandı.

'' yaklaştıkça dolar kurunda ve fiyatlarında yön tekrar aşağı döndü ve bugün sabah saatlerinde dolar 7.19 seviyelerini gördü.

SON DAKİKA HABER! Altın fiyatları ve dolar kuru ‘Müjde’ öncesi sert düştü!

GRAM ALTINDA YÖNÜ DOLAR KURU VE ONS ALTIN BELİRLİYOR

kurundaki aşağı yönlü eğilim güvenli liman altına yaramadı. piyasa açılışı önce '' açıklaması beklenirken 448 liraya kadar çekildi. Bilindiği üzere tarihi zirvesini tarafından esen rüzgarla 488 lira seviyesinde yapmıştı. Bu seviyenin görülmesinin ardından gram altında sert fiyat hareketleri gözlendi.

fiyatlarının yukarı aşağı sert hareketler yapması altın yatırımcısının kafasını düşüş devam edecek mi yoksa tepki alımları güçlenecek mi sorusunun kurcalamasına neden oldu. Bunanla beraber gelişmeleri merak edinmeye başlandı. Yatırımcılar özellikle uzmanlardan altın yorumu ve analizlerini araştırıyor.

SON DAKİKA HABER! Altın fiyatları ve dolar kuru ‘Müjde’ öncesi sert düştü!

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SON DAKİKA HABER! Altın fiyatları ve dolar kuru ‘Müjde’ öncesi sert düştü!
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