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HABER! ve kurunda ‘’ hareketliliği!

haberi... ve 'ın bugün açıklayacağı '' haberi öncesi gevşedi. Dün 7.35 bandında seyreden kuru bugün 'Müjde' açıklaması beklenirken 7.19 lira seviyelerine kadar çekildi. fiyatları ise günün en düşük seviyesini 443 lira ile Başkan Erdoğan'ın açıklamasıyla gördü. Yatırımcılar, " fiyatları düşecek mi", "Altın fiyatları yükselecek mi", "" gibi sorularına yanıt arayarak son dakika gelişmelerini takip ediyor. Altın fiyatları ve dolar kurundaki son durum haberin detayında...

Giriş Tarihi: 21.8.2020 21:01 Son Güncelleme: 21.8.2020 21:03 ABONE OL
SON DAKİKA HABER! Altın fiyatları ve dolar kurunda ‘Müjde’ hareketliliği yaşandı

Ankara Sincan'da 400 milyon dolarlık yatırımla Kalyon Holding tarafından kurulan Türkiye'nin ilk yerli güneş paneli fabrikasının açılışında gündem yaratacak açıklamalar yaptı. Başkan Erdoğan'ın açılış töreninde yaptığı '' açıklamasını ajanslar olarak geçti ve tüm dünyada gözler Türkiye'ye döndü.

SON DAKİKA HABER! Altın fiyatları ve dolar kurunda ‘Müjde’ hareketliliği yaşandı

'MÜJDE' SÖYLEMİ İLE BORSA İSTANBUL, DOLAR VE ALTIN HAREKETLENDİ

, " günü inşallah milletimize bir müjdeyi vermekle karşı karşıya olacağımızı düşünüyorum. Cuma günü inşallah bu müjdeyi tüm ülkemize vermek suretiyle yeni bir dönemin açılacağına da inanıyorum" ifadelerini kullanması ile piyasalar hareketlendi.

SON DAKİKA HABER! Altın fiyatları ve dolar kurunda ‘Müjde’ hareketliliği yaşandı

Borsa İstanbul yaklaşık 3 yükseldi. Endeksteki enerji şirketlerinin kimisi tavan olurken, kimisi de yüzde 5 ile yüzde 10 arasında değişen prim yaptı. Bu şirketlerdeki prim sonraki günde de devam etti.

SON DAKİKA HABER! Altın fiyatları ve dolar kurunda ‘Müjde’ hareketliliği yaşandı

'ın konuşmasının ardından yüzde 2'yi aşan kayıpla 7.35 bandından sert düşerek 7.20 lira seviyelerine kadar çekildi. kurundaki düşüşle satıcılı seyreden fiyatlarında satışlar derinleşerek 451 lira seviyesine kadar geri çekilme yaşandı.

SON DAKİKA HABER! Altın fiyatları ve dolar kurunda ‘Müjde’ hareketliliği yaşandı

'MÜJDE' YAKLAŞTI DOLAR DÜŞTÜ

Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından kurunda bir miktar alım gözlendi. ise hem dolar kurundaki tepki alımlarının etkisiyle hem de tarafındaki hareketlere bağlı olarak 461 liraya yükseldi. Ancak Merkez Bankası hızlı bir kararla faiz açıklamasından hemen ardından reel kredi büyümesi koşullarını sağlayan bankalar için TL ve yabancı para zorunlu karşılık oranları artırıldı. 7.35'e kadar yükselen dolar kurunda Merkez Bankası'nın bu hamlesi sonrası yükseliş sınırlandı.

DOLAR KURUNDA GÜNÜN EN DÜŞÜK SEVİYESİ 7.19 LİRA

'' yaklaştıkça dolar kurunda ve fiyatlarında yön tekrar aşağı döndü ve bugün sabah saatlerinde dolar 7.19 seviyelerini gördü.

SON DAKİKA HABER! Altın fiyatları ve dolar kurunda ‘Müjde’ hareketliliği yaşandı

GRAM ALTINDA YÖNÜ DOLAR KURU VE ONS ALTIN BELİRLİYOR

kurundaki aşağı yönlü eğilim güvenli liman altına yaramadı. '' açıklaması beklenirken 450 lira kritik seviyesinin altına sarktı. Bilindiği üzere tarihi zirvesini tarafından esen rüzgarla 488 lira seviyesinde yapmıştı. Bu seviyenin görülmesinin ardından gram altında sert fiyat hareketleri gözlendi.

BAŞKAN ERDOĞAN 'MÜJDE'Yİ AÇIKLADI

Türkiye'nin heyecanla beklediği müjdeyi Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen törenle açıkladı. Erdoğan, Karadeniz'deki Tuna-1 kuyusunda 320 milyar metreküp doğal gaz bulunduğunu duyurdu. Erdoğan, "Keşfedilen doğal gaz, çok daha zengin enerjinin yalnızca bir parçasıdır" diye konuştu

SON DAKİKA! Başkan Erdoğan 'Müjde'yi açıkladı: Tarihi doğal gaz keşfi!

ALTIN YÖN ARAYAN KARARSIZ GÖRÜNTÜ ÇİZİYOR

'ın 'Müjde' açıklamasıyla gram günün en düşük seviyesi olan 443 lira seviyesini gördü. Böylece dün 461 lira seviyesini test eden gram altın sadece 1 günde 18 lira birden düşmüş oldu. Günün en düşük seviyesinin ardından bir miktar tepki alımlarıyla altın yeniden yönünü yukarı çevirdi.

Altın fiyatlarının yukarı aşağı sert hareketler yapması altın yatırımcısının kafasını düşüş devam edecek mi yoksa tepki alımları güçlenecek mi sorusunun kurcalamasına neden oldu. Bunanla beraber gelişmeleri merak edinmeye başlandı. Yatırımcılar özellikle uzmanlardan altın yorumu ve analizlerini araştırıyor.

SON DAKİKA HABER! Altın fiyatları ve dolar kurunda ‘Müjde’ hareketliliği yaşandı

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SON DAKİKA HABER! Altın fiyatları ve dolar kurunda ‘Müjde’ hareketliliği!
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