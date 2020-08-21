SON DAKİKA HABER! Altın fiyatları ve dolar kurunda ‘Müjde’ hareketliliği!

GRAM ALTINDA YÖNÜ DOLAR KURU VE ONS ALTIN BELİRLİYOR

Dolar kurundaki aşağı yönlü eğilim güvenli liman altına yaramadı. Gram altın fiyatları 'Müjde' açıklaması beklenirken 450 lira kritik seviyesinin altına sarktı. Bilindiği üzere gram altın tarihi zirvesini ons altın tarafından esen rüzgarla 488 lira seviyesinde yapmıştı. Bu seviyenin görülmesinin ardından gram altında sert fiyat hareketleri gözlendi.

BAŞKAN ERDOĞAN 'MÜJDE'Yİ AÇIKLADI

Türkiye'nin heyecanla beklediği müjdeyi Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen törenle açıkladı. Erdoğan, Karadeniz'deki Tuna-1 kuyusunda 320 milyar metreküp doğal gaz bulunduğunu duyurdu. Erdoğan, "Keşfedilen doğal gaz, çok daha zengin enerjinin yalnızca bir parçasıdır" diye konuştu

SON DAKİKA! Başkan Erdoğan 'Müjde'yi açıkladı: Tarihi doğal gaz keşfi!

ALTIN YÖN ARAYAN KARARSIZ GÖRÜNTÜ ÇİZİYOR

Başkan Erdoğan'ın 'Müjde' açıklamasıyla gram altın günün en düşük seviyesi olan 443 lira seviyesini gördü. Böylece dün 461 lira seviyesini test eden gram altın sadece 1 günde 18 lira birden düşmüş oldu. Günün en düşük seviyesinin ardından bir miktar tepki alımlarıyla altın yeniden yönünü yukarı çevirdi.

Altın fiyatlarının yukarı aşağı sert hareketler yapması altın yatırımcısının kafasını düşüş devam edecek mi yoksa tepki alımları güçlenecek mi sorusunun kurcalamasına neden oldu. Bunanla beraber son dakika gelişmeleri merak edinmeye başlandı. Yatırımcılar özellikle uzmanlardan altın yorumu ve analizlerini araştırıyor.